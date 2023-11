Diário especial: Uma salvação, um jogador da semana e imagens inéditas das discussões de Monteiro e Márcia!

Cristina Ferreira apresentou mais um Diário especial do Big Brother, esta terça-feira, dia 28 de novembro. O programa contou com uma salvação, a eleição do jogador da semana, mas também com imagens inéditas dos concorrentes.

Durante o Diário, assistimos a imagens polémicas das discussões de Francisco Monteiro e Márcia Soares, o que gerou grande debate entre os dois concorrentes. Assista aqui:

Joana Sobral foi salva com 60% dos votos. A casa ficou incrédula com a notícia. Quem surpreendeu tudo e todos, foi Márcia Soares, por ter dito que queria que Joana Sobral ficasse salvo: «Também comecei a perceber algumas situações e o lado da Joana». Francisco Monteiro ficou implacável com comentário de Márcia.

Francisco Monteiro, Márcia Soares, Francisco Vale e Joana Sobral foram escolhidos como os melhores jogadores da semana. Márcia Soares arrecadou o prémio dos 2.500 euros ao vencer a prova.