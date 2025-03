Emocionante! Cristina Ferreira faz desabafo profundo: «Ainda estou meio atordoada...»

Cristina Ferreira comoveu-se uma história do «Dois às 10» e fez um desabafo nas redes sociais.

A apresentadora confessou estar «atordoada» com tudo o que viveu e explicou porquê.

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo e sentido, a propósito de uma história que deu a conhecer no programa «Dois às 10».

Em causa está uma filha que reencontrou o pai 20 anos após ter sido abandonada por ele, no programa «Você na TV», há cerca de 14 anos. Agora, o pai morreu e a filha informou Cristina Ferreira, que pediu para que ela voltasse desta vez ao «Dois às 10».

Após o programa, a apresentadora escreveu no Instagram: «Ainda estou meio atordoada com o dia de hoje. Acontece-me sempre que a vida me diz, através dos outros, que é apenas o amor e a bondade que fazem a diferença», começou por referir.

«Quando a Vanda me enviou a mensagem, dando conta da morte do pai, disse à produção para falar com ela. Já nem me lembrava bem da história, só que o você na tv tinha juntado, de facto, muitas pessoas. Não lhes sei do destino. Mas quis o destino que a Vanda voltasse. Para que todos se emocionassem com ela», acrescentou.

Cristina Ferreira continuou a recordar a história que a emocionou: «O pai chegou-lhe aos braços 20 anos depois de a ter abandonado. E ela, recebeu um sem abrigo, com uma mochila só com restos de comida, para o acolher num abraço durante os últimos 14 anos».

«Cuidou, como poucos cuidariam, do homem que lhe deu vida. Mesmo quando não queria tomar banho, quando ia aos caixotes do lixo, quando fugia de casa. E ela ali, sem desistir, cheia de amor. Conheço poucos corações assim , sem raiva, sem mágoa , e era tão natural que as tivesse. E ainda me lembrou porque estou aqui», afirmou.

Cristina Ferreira rematou com uma pergunta que deixou no ar: «Nestes dia Deus manifesta-se. Não dizem que é amor?».

