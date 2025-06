É o destino de príncipes e celebridades. Foi nesta praia a uma hora de Lisboa que Cristina Ferreira aproveitou o calor

Cristina Ferreira está a viver o verão em pleno — e este fim de semana não foi exceção. A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escolheu a paradisíaca Comporta para uns dias de descanso e partilhou, nas redes sociais, várias fotografias que rapidamente encantaram os fãs.

Nas imagens, Cristina Ferreira surge descontraída, entre paisagens de cortar a respiração, com um estilo leve e natural que combina na perfeição com a aura sofisticada e serena desta zona do litoral alentejano.

A Comporta, localizada no concelho de Alcácer do Sal, tem vindo a afirmar-se como um dos destinos mais exclusivos da Europa — e não é difícil perceber porquê. Com praias intocadas, arrozais que parecem pintados à mão e uma arquitetura discreta mas elegante, este é um verdadeiro paraíso escondido... e muito requisitado.

Entre os nomes internacionais que já se renderam ao charme da Comporta estão: Madonna, que chegou a passar vários verões na região; Lenny Kravitz, conhecido pelo seu gosto por retiros tranquilos; George Clooney e Amal Clooney, que chegaram a mostrar interesse em investir na zona; Paris Hilton, Olivia Palermo, e até a princesa Carolina do Mónaco. E, mais recentemente, o príncipe Harry e Meghan Markle, que procuraram aqui o anonimato longe dos holofotes.

Com esta partilha, Cristina Ferreira volta a reforçar a sua ligação com os locais mais inspiradores de Portugal, mostrando que luxo também pode ser sinónimo de simplicidade, autenticidade e natureza.