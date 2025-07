Cristina Ferreira esteve num destino acessível a qualquer português. Mostramos os detalhes

Cristina Ferreira voltou a surpreender ao partilhar com os seguidores imagens de uma escapadinha romântica no Algarve. Mais do que mostrar um cenário idílico, a apresentadora acabou por lançar, de forma natural, um elogio claro ao turismo português e à beleza singular da Praia do Ancão, em pleno Parque Natural da Ria Formosa.

«Portugal é incrível. E o Algarve ainda mais. Podia ser à saída de Lisboa 😅», escreveu nas redes sociais.

A publicação rapidamente captou a atenção dos fãs e serviu, na prática, como uma montra de luxo e natureza, promovendo um dos recantos mais exclusivos da região algarvia. Situada entre dunas preservadas e pinheiros, a Praia do Ancão é conhecida pela sua tranquilidade, paisagem protegida e pela frequência de celebridades que procuram discrição e conforto num só lugar.

Este refúgio de verão, cada vez mais associado a figuras públicas nacionais e internacionais, oferece o equilíbrio perfeito entre autenticidade natural e sofisticação.