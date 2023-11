Imperdível! Cristina Ferreira anuncia novidades: «Tenho uma…»

Márcia e Joana mais próximas do que nunca! Cristina Ferreira reage: «Há coisas que nem eu compreendo»

Cristina Ferreira anunciou esta quarta-feira novidades. A diretora de entretenimento e ficção da TVI lançou uma nova coleção de roupa em parceria com a marca Spaccio.

«Novidades (…) Tenho uma coleção em parceria com a Spaccio. Este blusão e as calças já podem ser vossas», escreveu nos stories do Instagram.

Também no feed da mesma rede social, Cristina Ferreira desvendou a novidade: «Fica hoje disponível a minha coleção em parceria com a Spaccio. São várias peças lindas e muito confortáveis. Está disponível na loja online da Spaccio e na Casiraghi Forever», escreveu.

Recorde-se que Cristina Ferreira tem uma loja de roupa própria, a Casiraghi Forever, sendo também uma empreendedora com diversos projetos em mãos, nomeadamente um blog e uma revista em papel, tarefas que desempenha em paralelo com o seu cargo na TVI.