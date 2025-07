Cristina Ferreira não revela destino de férias, mas descobrimos onde está – e é bem perto de Portugal

"E eu que não como açúcar 😅 alguém quer?" — foi com esta frase bem-humorada que Cristina Ferreira, de 47 anos, deu os bons dias aos seus seguidores no Instagram. A apresentadora partilhou imagens tentadoras de bolos coloridos, seguidas de uma fotografia sua numa rua ensolarada, num cenário mediterrânico que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs.

Apesar de Cristina não ter revelado de imediato o destino das férias, os detalhes visuais e as pistas nos stories denunciaram tudo: está a aproveitar uns dias de descanso em Palma de Maiorca, uma das ilhas mais encantadoras de Espanha — e bem próxima de Portugal.

Nos comentários, muitos seguidores quiseram saber mais. "Desculpe a pergunta Cristina, mas em que zona está?" perguntou um deles. Outro notou com alguma surpresa: "A @dailycristina costuma dizer-nos, mas desta vez... nada 😂😂😍". E houve até quem conseguisse identificar o local exato onde foram tiradas as fotos dos bolos: "Fika Farinha, a melhor de Palma 😍", escreveu uma seguidora atenta.

Mesmo sem grandes explicações, Cristina continua a alimentar o entusiasmo com partilhas espontâneas e descontraídas. Entre elogios e desejos de boas férias, os comentários multiplicaram-se: "Que bom aspeto!", "Que maravilha... era tempo de se fabricar todas as delícias com menos açúcar 🔥❤️" e "Bom dia Cristina e continuação de excelentes férias ☀️🌊⛱️👒💛😍".

Entre doces (mesmo que diga que não os come) e dias de sol, Cristina vai aproveitando o verão — e os seguidores, claro, continuam atentos a cada pista.

