Aos 48 anos, Cristina Ferreira adotou estes nove hábitos. E está melhor do que nunca
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A apresentadora revelou seis regras que aplica no seu dia a dia para uma vida melhor.
Cristina Ferreira voltou a abrir as portas da sua rotina e revelou aos seguidores as mudanças que tem vindo a fazer para cuidar da saúde e do bem-estar. Aos 48 anos, a apresentadora da TVI garante que não existem fórmulas mágicas, mas sim hábitos consistentes que fazem toda a diferença.
Através de um vídeo publicado no Instagram, Cristina deixou uma mensagem simples, mas reveladora: "Tenho 48 anos. O que eu mudei nos meus hábitos".
Na legenda da publicação, a apresentadora explicou que a transformação não aconteceu de um dia para o outro e que tudo exige compromisso: "Não se muda de um dia para o outro. É preciso querer, é preciso estabelecer prioridades, é preciso perceber que é para o resto da vida. Mas uma vida melhor."
Cristina Ferreira aproveitou ainda para enumerar os nove hábitos que passou a adotar e que considera fundamentais para a sua qualidade de vida:
- Beber água logo ao acordar, algo que admite ter sido uma dificuldade durante muito tempo;
- Fazer musculação, no mínimo, quatro vezes por semana;
- Dar prioridade à ingestão de proteína nas refeições;
- Equilibrar a mente e saber parar quando é necessário;
- Afastar pessoas que "secam" a sua energia;
- Realizar análises regularmente;
- Suplementar o organismo de acordo com as necessidades do corpo;
- Deitar-se cedo, confessando que apenas não o consegue fazer durante os períodos em que apresenta um reality show;
- Tentar cumprir a meta dos 10 mil passos por dia.
A publicação mereceu rapidamente a atenção dos seguidores, que elogiaram a disciplina da apresentadora e a forma como continua a incentivar um estilo de vida saudável.
Cristina Ferreira tem partilhado, ao longo dos últimos anos, vários momentos ligados ao exercício físico, à alimentação e ao desenvolvimento pessoal, mostrando que acredita que o bem-estar resulta de um equilíbrio entre o corpo e a mente.
Agora, aos 48 anos, deixa claro que o segredo não está em mudanças radicais, mas sim na criação de hábitos sustentáveis que possam ser mantidos ao longo da vida.