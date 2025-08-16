Estes são os três alimentos que Cristina Ferreira cortou da alimentação e que fizeram toda a diferença

Cristina Ferreira esteve com o namorado numa das praias mais bonitas do país

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira está cada vez mais focada numa alimentação saudável e equilibrada. A apresentadora da TVI, de 47 anos, cortou alguns alimentos da sua alimentação. Já não come açúcar e reduziu o leite e o pão. «Alimentos processados já quase não fazem parte da minha alimentação», desvenda, ainda.

Focada em ter um corpo mais são, Cristina Ferreira faz pilates e musculação com frequência. Além disso, as caminhadas são cada vez mais regulares na sua vida.

Recentemente, Cristina Ferreira decidiu dedicar algum do seu tempo livre a matar a curiosidade dos fãs. Nas redes sociais, a apresentadora esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores e acabou por revelar porque é que tem adotado um estilo de vida mais saudável.

«Porque mudou a sua alimentação? Parecia já ter uma alimentação saudável», questionou um internauta.

Cristina Ferreira não hesitou em justificar que, o facto de estar mais perto da menopausa, a fez perceber que tinha de ter mais cuidados. «Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação. Com a ajuda das gomas, consegui ir reduzindo o apetite e retirar açúcar, leite e pão (não totalmente). Também intensifiquei a musculação. E faz toda a diferença», disse.

Veja aqui:

Na sequência da mesma sessão de perguntas, um seguidor perguntou a Cristina Ferreira qual é a frase que mais sentido faz na sua vida. «A vida é justa. No dia em que deixar de acreditar nisto, vai ser mais difícil. O que dás, recebes. Mesmo que demore», respondeu a comunicadora.

Pode ver aqui: