Cristina Ferreira foge para destino paradisíaco no aniversário: e fica a menos de duas horas de Portugal

Cristina Ferreira vai passar o seu aniversário num verdadeiro paraíso. A apresentadora, que faz anos no dia 9 de setembro, viajou até às Baleares, em Espanha, mais especificamente até Formentera, para entrar nos 48 anos da melhor forma possível.

A revelação foi feita pela própria. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de imagens daquele paraíso, com águas cristalinas.

«Formentera para começar a despedida dos 47. Este ano fiz o pleno das baleares. É a primeira vez que estou a dormir na ilha e já não sei se não é a minha favorita. A água é inacreditável, está quente, e menos gente em setembro. Estou feliz e quase nos 48 😅✨», escreveu, na legenda da publicação.

Cristina Ferreira vai de férias muito bem acompanhada e os fãs reagem

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e pelo melhor amigo, Rubinho Correia, que também são protagonistas nas fotografias que partilhou. O destino fica a menos de duas horas de avião de Lisboa.

Os fãs ficaram rendidos às fotografias partilhadas por Cristina Ferreira, principalmente ao registo em que a apresentadora surge abraçada à sua cara-metade. «Lindos. Felizes. O mais importante ❤️», «Que a felicidade te acompanhe por muitos e muitos anos😊🍀», «Vocês ficam tão bem juntos, adoro!❤️Sejam muito felizes queridos!😍», «Linda. Elegante e feliz! E com tudo para ser muito feliz!🙏🍀», «As fotos são incríveis @dailycristina ! 😍 Que o fecho feliz dos 47 seja um bom presságio para os espetaculares 48!✨», «A Cristina merece. Nada melhor na vida que amar e ser amado... Milhões de felicidades para vocês 😍», e «Fazem um par bonito!😍» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

