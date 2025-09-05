Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu 48.º aniversário. A poucos dias de soprar as velas (a data oficial é terça-feira, dia 9 de setembro, às oito da manhã, como faz questão de lembrar) a apresentadora rumou a Madrid e partilhou vários registos da viagem no Instagram.

«A começar a despedida dos 47. Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida», escreveu Cristina, revelando ainda que a estadia será curta, já que regressa logo no dia seguinte. Ainda assim, a apresentadora mostrou-se encantada: «Gosto cada vez mais da cidade».

Nas fotografias partilhadas, vê-se Cristina em clima de descontração e boa disposição, pronta para entrar nos 48 com a energia que lhe é característica. No final do post, deixou ainda uma pergunta aos seguidores: «Adivinham para onde vou a seguir?»

A publicação rapidamente gerou milhares de gostos e comentários, com fãs a elogiar a beleza e o espírito leve da comunicadora.

Veja a galeria completa!