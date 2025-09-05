Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Ao Minuto

16:16
Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito - Big Brother
02:33

16:01
Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas» - Big Brother
03:03

16:00
Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas - Big Brother
04:44

15:30
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma» - Big Brother
03:55

14:22
Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa - Big Brother
02:03

14:06
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão» - Big Brother
03:15

14:00
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados - Big Brother
06:11

13:24
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado - Big Brother
01:56

13:08
Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»" - Big Brother
02:40

12:58
Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão - Big Brother
03:31

12:53
Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final - Big Brother
02:18

12:05
Bruna revela sonho que vai além da música - Big Brother
02:51

11:43
Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe - Big Brother
05:23

11:34
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras - Big Brother
02:54

11:23
Manhã de revelações fortes: Catarina Miranda e Afonso Leitão têm um sonho em comum - Big Brother
04:05

11:10
Catarina Miranda não esconde sentimentos e atira a Afonso Leitão: «Vais ter saudades minhas» - Big Brother
01:05

10:12
Ataque de ciúmes? Catarina Miranda chama Afonso Leitão e gera discussão - Big Brother
05:35

10:02
Viriato Quintela perde as estribeiras com Catarina Miranda e dispara: «Vai lavar a boca!» - Big Brother
03:25

09:51
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda? - Big Brother

09:46
«Arrastas o nome da tua família na lama»: Viriato Quintela lança farpa afiada a Afonso Leitão - Big Brother
05:12

09:29
O resultado da prova semanal: sabotagens, falhas e um final inesperado - Big Brother
03:07

09:18
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda - Big Brother
07:42

08:48
Afonso Leitão reage aos planos de Catarina Miranda com comentário inusitado que envolve beijos - Big Brother
08:41

08:38
Futuro a dois? Catarina Miranda revela os próximos passos da relação com Afonso Leitão - Big Brother
01:51

08:13
Catarina Miranda choca tudo e todos ao transformar derrota em memorial - Big Brother
02:17

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

  • Big Brother
  • Há 1h e 0min
Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi - Big Brother

Cristina Ferreira deu início às comemorações do seu 48.º aniversário e partilhou as primeiras imagens da escapadinha com os seguidores.

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu 48.º aniversário. A poucos dias de soprar as velas (a data oficial é terça-feira, dia 9 de setembro, às oito da manhã, como faz questão de lembrar) a apresentadora rumou a Madrid e partilhou vários registos da viagem no Instagram.

«A começar a despedida dos 47. Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida», escreveu Cristina, revelando ainda que a estadia será curta, já que regressa logo no dia seguinte. Ainda assim, a apresentadora mostrou-se encantada: «Gosto cada vez mais da cidade».

Nas fotografias partilhadas, vê-se Cristina em clima de descontração e boa disposição, pronta para entrar nos 48 com a energia que lhe é característica. No final do post, deixou ainda uma pergunta aos seguidores: «Adivinham para onde vou a seguir?»

A publicação rapidamente gerou milhares de gostos e comentários, com fãs a elogiar a beleza e o espírito leve da comunicadora.

Veja a galeria completa!

