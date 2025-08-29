Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical

Cristina Ferreira está quase a completar 48 anos. É no dia 9 de setembro, que a apresentadora da TVI completa mais um ano de vida. Em contagem decrescente, Cristina Ferreira partilhou as suas fotografias preferidas de sempre, tiradas em 2022, precisamente no dia em que fez anos. Nas imagens, a apresentadora surge com um look diferente: de cabelo liso e curto.

Por gostar de celebrar a data em que nasceu, Cristina Ferreira lançou um desafio aos fãs e pediu opiniões se volta, ou não, a cortar o cabelo de maneira radical.

«Em contagem decrescente para fazer anos. Sempre gostei de os celebrar. E estas são das minhas fotos favoritas de sempre. Sempre que as vejo apetece-me cortar o cabelo. Corto?», questionou.

Veja aqui a publicação e as imagens:

Recentemente, Cristina Ferreira recebeu uma distinção que a deixou emocionada e orgulhosa do seu percurso até aqui: «A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial», revelou no Instagram.

«Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio», acrescentou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

A apresentadora continuou: «Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projecto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível».

«Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho», rematou Cristina Ferreira.

A publicação recebeu uma onda de elogios e mensagens a parabenizar Cristina Ferreira pelo seu percurso. Entra elas, destacamos o comentário profundo de Marco Costa, ex-concorrente de reality-shows e pasteleiro de sucesso: «És enorme! Inspiração para todos, não só para mulheres mas para todos os que sonham e acreditam que o trabalho nos leva a algum lado».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e descubra o que Cristina Ferreira não abdica de fazer para continuar no seu melhor aos 47 anos.