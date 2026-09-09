«Que estrondo»: Cristina Ferreira celebra 49 anos com um físico invejável

Cristina Ferreira chega aos 49 anos numa fase em que continua a ser uma das figuras mais mediáticas da televisão portuguesa. Para celebrar mais um aniversário, a apresentadora rumou até Formentera, nas Baleares, onde tem aproveitado os dias de descanso num cenário de sonho.

Conhecida por não passar despercebida, Cristina tem partilhado alguns registos desta escapadinha e voltou a mostrar que a idade é apenas um número. Aos 49 anos, a apresentadora exibe uma excelente forma física, fruto dos cuidados que mantém com o corpo e de um estilo de vida ativo.

Um aniversário num destino paradisíaco

Para assinalar a data, Cristina Ferreira escolheu Formentera, ilha conhecida pelas águas cristalinas, praias de areia branca e ambiente descontraído. O destino espanhol é uma escolha habitual para quem procura uns dias de descanso longe da agitação e combina na perfeição com o espírito de celebração da apresentadora.

Entre paisagens idílicas e momentos de lazer, Cristina aproveita assim o aniversário para desligar da rotina e desfrutar de alguns dias de verão.

Aos 49 anos, continua em excelente forma

Além do destino escolhido, o físico de Cristina Ferreira também não passou despercebido. A apresentadora surge nas fotografias com uma silhueta definida e cuidada, mostrando que continua a apostar no exercício físico e nos cuidados pessoais.

Aos 49 anos, Cristina demonstra estar numa excelente fase e não hesita em exibir a sua confiança. Os registos da viagem são mais uma prova de que a apresentadora atravessa esta nova etapa da vida com muita energia e uma imagem que continua a dar que falar.

Mais do que celebrar uma data, Cristina Ferreira parece ter escolhido a melhor forma de entrar nos 49: num cenário paradisíaco, ao sol e a desfrutar de uns dias de descanso, sem deixar de mostrar a excelente forma física que mantém.