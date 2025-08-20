Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Ao Minuto

19:20
01:33

Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso»

19:19
04:11

Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes

18:50
03:03

A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda.

18:45
03:08

Alien entra no confessionário e desafia concorrentes a «ignorar o óbvio»

18:36
04:33

Ana enfrenta Viriato sobre desconforto e concorrente rejeita qualquer aproximação: «cãozinho apaixonado»

18:29
Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

18:27
04:00

Kina ataca Viriato: «Mimado, com síndrome de poder e vai morrer solteiro»

18:19
04:52

Viriato arrasa Ana no confessionário após discussão: «É parva e cada vez a respeito menos»

18:00
02:57

Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico

17:14
01:12

Big Brother participa em dinâmica: «Resiliência...»

17:06
01:59

Catarina Miranda é empática? A concorrente responde: «Não gosto de ver as pessoas chorar»

17:01
01:55

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

16:45
05:00

Ana Duarte saturada que metam em causa a sua liderança:«Não admito»

15:27
00:59

Noite escaldante. Miranda já planeou o que vai fazer com Afonso longe das câmaras: «Vamos para um hotel»

15:25
01:48

Miranda furiosa com Afonso por causa de Jéssica: «Fico confusa para caraças»

15:20
00:53

Afonso conta a Miranda conversa privada com Jéssica: «Eu tenho inveja dela?»

15:14
02:02

Afonso e Viriato usam Ana e Miranda para se atacarem: «Pelo menos eu fi-lo só com uma mulher»

15:00
Afastar o mau olhado e atrair energias positivas? Kina dá-lhe o ingrediente perfeito para isso

14:58
00:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

14:57
04:12

Que show: concorrentes fazem coreografia ousada ao som de Mickael Carreira

14:33
02:14

Ana Duarte expõe Catarina Miranda: «Não é amiga de ninguém, nem lá fora, nós sabemos»

14:00
Grande cantor português invade o Big Brother com a música mais in deste verão

13:11
04:49

Ana magoada com atitudes de Viriato: «É a segunda vez que me manda calar, não posso com isso»

13:04
01:36

Viriato não poupa Miranda: «Mandaste o teu aliado para baixo do autocarro»

12:32
01:51

Kina dá reprimenda a Viriato: «Ia lá ficar a ser ofendida? Eu estou no meu limite»

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Cristina Ferreira surpreendeu Alda Gomes, grávida aos 46 anos, ao revelar detalhe inédito sobre o parto do filho Tiago, num momento emocionante no programa "Dois às 10".

A manhã desta terça-feira, no programa “Dois às 10”, ficou marcada por um momento especial de partilha entre Cristina Ferreira, 47 anos, e a atriz Alda Gomes, de 46 anos, que se prepara para ser mãe pela primeira vez.

Durante a entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a apresentadora surpreendeu ao fazer uma revelação inédita sobre o nascimento do filho, Tiago:

"Conto-te uma boa história... o meu filho nasceu em quatro minutos, não me custou nada, não tive uma dor, pronto."

A partilha surgiu depois de Cristina Ferreira questionar Alda sobre se tinha receios relativamente ao parto.

A maternidade aos 46 anos

Com a serenidade que a caracteriza, Alda Gomes abriu o coração sobre as dúvidas e reflexões que a acompanham nesta fase tão especial da vida:
 

"A adolescência desta criança será nos meus 60 anos... será que terei paciência, será que serei muito chata por ser mais velha? Serei a única mãe mais velha a ir buscar a criança à escola?"

Questões que, segundo a atriz, fazem parte da experiência de viver a maternidade numa idade mais tardia — diferente da realidade de quem é mãe aos 20 ou 30 anos.

Veja o momento, no vídeo em baixo. 

 

Entre o medo de não ser mãe e a coragem de acreditar, a atriz partilhou como esta experiência transformou a sua vida e a encheu de esperança, ainda que tenha sido um processo solitário. 

Atualmente, Alda Gomes confessou que o seu único projeto é mesmo a gravidez, assumindo-se totalmente dedicada a esta nova etapa. Num testemunho íntimo e sem filtros, falou sobre os desafios, mas também sobre a alegria e a expectativa de viver cada momento do crescimento do filho.

Entre confidências e sorrisos, a entrevista revelou não só os receios e sonhos da atriz, como também a cumplicidade entre os apresentadores e a convidada do programa da manhã da TVI.

Um momento de partilha e emoção

No passado dia 11 de agosto, a atriz Alda Gomes recorreu à sua página pessoal de Instagram para anunciar ao mundo que estaria grávida. Com a imagem da ecografia na fotografia, a atriz escreveu a seguinte legenda: 

Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial. A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas., Não desistam — e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre. 

Recorde-se que, Cristina Ferreira será a próxima apresentadora do formato "Secret Story", que regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros.

