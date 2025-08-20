Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

«Não desistam»: Esta atriz de 46 anos está grávida pela primeira vez e vai estar amanhã no «Dois às 10»

A manhã desta terça-feira, no programa “Dois às 10”, ficou marcada por um momento especial de partilha entre Cristina Ferreira, 47 anos, e a atriz Alda Gomes, de 46 anos, que se prepara para ser mãe pela primeira vez.

Durante a entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a apresentadora surpreendeu ao fazer uma revelação inédita sobre o nascimento do filho, Tiago:

"Conto-te uma boa história... o meu filho nasceu em quatro minutos, não me custou nada, não tive uma dor, pronto."

A partilha surgiu depois de Cristina Ferreira questionar Alda sobre se tinha receios relativamente ao parto.

A maternidade aos 46 anos

Com a serenidade que a caracteriza, Alda Gomes abriu o coração sobre as dúvidas e reflexões que a acompanham nesta fase tão especial da vida:



"A adolescência desta criança será nos meus 60 anos... será que terei paciência, será que serei muito chata por ser mais velha? Serei a única mãe mais velha a ir buscar a criança à escola?"

Questões que, segundo a atriz, fazem parte da experiência de viver a maternidade numa idade mais tardia — diferente da realidade de quem é mãe aos 20 ou 30 anos.

Entre o medo de não ser mãe e a coragem de acreditar, a atriz partilhou como esta experiência transformou a sua vida e a encheu de esperança, ainda que tenha sido um processo solitário.

Atualmente, Alda Gomes confessou que o seu único projeto é mesmo a gravidez, assumindo-se totalmente dedicada a esta nova etapa. Num testemunho íntimo e sem filtros, falou sobre os desafios, mas também sobre a alegria e a expectativa de viver cada momento do crescimento do filho.

Entre confidências e sorrisos, a entrevista revelou não só os receios e sonhos da atriz, como também a cumplicidade entre os apresentadores e a convidada do programa da manhã da TVI.

Um momento de partilha e emoção

No passado dia 11 de agosto, a atriz Alda Gomes recorreu à sua página pessoal de Instagram para anunciar ao mundo que estaria grávida. Com a imagem da ecografia na fotografia, a atriz escreveu a seguinte legenda:

Em estado de graça. Pela primeira vez, a gerar vida… a gerar amor! Estamos a meio do caminho, e que transformação incrível tem sido esta. Dezembro de 2025 promete ser muito especial. A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas., Não desistam — e principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre.

