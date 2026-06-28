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De férias, Cristina Ferreira mostra os primeiros momentos num destino de sonho e faz revelação emocionante sobre o filho

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De férias, Cristina Ferreira mostra os primeiros momentos num destino de sonho e faz revelação emocionante sobre o filho - Big Brother

Cristina Ferreira escolheu Bali para desfrutar de uns dias de descanso, mas o destino não foi decidido por si. A apresentadora revelou que foi o filho, Tiago, quem fez a escolha para uma viagem carregada de significado.

Cristina Ferreira já deu início às suas férias de verão e escolheu um dos destinos mais procurados do mundo: Bali. No entanto, a viagem tem um significado muito mais profundo do que uma simples escapadinha ao sol.

Através das stories do Instagram, a apresentadora mostrou alguns dos primeiros momentos da aventura. Desde o voo, onde acompanhou o jogo de Portugal contra a Colômbia no Mundial de Futebol de 2026, até aos primeiros cenários paradisíacos da ilha indonésia, Cristina Ferreira foi dando aos seguidores um pequeno vislumbre do que está a viver.

Já instalada no hotel, fez uma revelação que rapidamente conquistou os fãs. «Foi o Tiago que escolheu o destino. Esta é a primeira viagem com 18 anos. Vamos celebrar a vida em família. Ainda agora começou. Esta deu trabalho», escreveu.

A mensagem deixa claro que esta viagem representa uma celebração muito especial entre mãe e filho, marcando a entrada de Tiago na maioridade. Tudo indica que Bali será o palco de dias inesquecíveis, dedicados ao descanso e à família.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes.

Temas: Cristina Ferreira Bali Férias Viagem de sonho

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