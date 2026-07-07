Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia

Ao Minuto

14:26
Pedro acusa Joaquim de excesso de «arrogância» e o caos instala-se - Big Brother
04:15

Pedro acusa Joaquim de excesso de «arrogância» e o caos instala-se

14:20
«Não gosto de falhar nas minhas missões»: Tatiana deixa aviso aos colegas - Big Brother
07:58

«Não gosto de falhar nas minhas missões»: Tatiana deixa aviso aos colegas

14:20
«Não mereces, cabeça dura, falta de humildade»: Tatiana perde a cabeça com Joaquim - Big Brother
05:42

«Não mereces, cabeça dura, falta de humildade»: Tatiana perde a cabeça com Joaquim

14:17
Vanessa atira para Sara: «São comentário incêndiários» - Big Brother
04:01

Vanessa atira para Sara: «São comentário incêndiários»

14:16
Vanessa e Sara lançam farpas e discussão instala-se: «Foi uma massagem ao tornozelo» - Big Brother
04:10

Vanessa e Sara lançam farpas e discussão instala-se: «Foi uma massagem ao tornozelo»

14:13
Em dinâmica, Mariana Salgueiro acaba em lágrimas: «Toda a gente percebeu» - Big Brother
04:47

Em dinâmica, Mariana Salgueiro acaba em lágrimas: «Toda a gente percebeu»

12:10
«Tenho de ter tento na língua»: Raquel não esquece assunto e desabafa com as colegas - Big Brother
05:07

«Tenho de ter tento na língua»: Raquel não esquece assunto e desabafa com as colegas

11:04
«Lá fora vou destruir a imagem de todos»: João deixa alerta! - Big Brother
03:32

«Lá fora vou destruir a imagem de todos»: João deixa alerta!

10:32
Carícias sem fim: Mariana Sá e Miguel dormem juntos e não vai acreditar no que aconteceu ao acordar - Big Brother
02:04

Carícias sem fim: Mariana Sá e Miguel dormem juntos e não vai acreditar no que aconteceu ao acordar

09:31
Mariana Salgueiro é «falsa»? Há quem não tenha dúvidas - Big Brother
05:44

Mariana Salgueiro é «falsa»? Há quem não tenha dúvidas

09:30
Inédito: Sara garante que Nuno é apenas «um melhor amigo» - Big Brother
04:00

Inédito: Sara garante que Nuno é apenas «um melhor amigo»

09:28
Sara fala com Nuno sobre os últimos acontecimentos e atira sobre Raquel: «Maldade» - Big Brother
02:10

Sara fala com Nuno sobre os últimos acontecimentos e atira sobre Raquel: «Maldade»

09:27
Especial: Eis o «confronto agressivo» entre a Raquel, Nuno e Sara - Big Brother
04:18

Especial: Eis o «confronto agressivo» entre a Raquel, Nuno e Sara

09:17
Sobre Raquel e Sara, Nuno garante que nunca trocaria uma amizade por uma possível relação - Big Brother
04:19

Sobre Raquel e Sara, Nuno garante que nunca trocaria uma amizade por uma possível relação

09:15
Sara garante sobre Raquel: «Se ela continuar a ser má, vou expô-la» - Big Brother
03:32

Sara garante sobre Raquel: «Se ela continuar a ser má, vou expô-la»

09:14
O primeiro triângulo à vista? Raquel, Nuno e Sara entram em conflito - Big Brother
01:32

O primeiro triângulo à vista? Raquel, Nuno e Sara entram em conflito

08:23
Fora de contexto? Raquel aborda o tema que a fez temer em relação a Nuno: «Ele tem de me conquistar, eu sou uma princesa» - Big Brother
03:14

Fora de contexto? Raquel aborda o tema que a fez temer em relação a Nuno: «Ele tem de me conquistar, eu sou uma princesa»

08:21
Lágrimas e puro arrependimento. Raquel pede desculpa a Nuno e admite «é feio» - Big Brother
07:53

Lágrimas e puro arrependimento. Raquel pede desculpa a Nuno e admite «é feio»

08:11
Arrependimento sem fim. Raquel não se perdoa e fala com Nuno: «Desculpa, a sério!» - Big Brother
05:52

Arrependimento sem fim. Raquel não se perdoa e fala com Nuno: «Desculpa, a sério!»

08:08
«Não sou uma pessoa má. Magoa!»: Raquel e Sara confrontam-se após conflito - Big Brother
01:58

«Não sou uma pessoa má. Magoa!»: Raquel e Sara confrontam-se após conflito

22:56
Sara pede justificações a Raquel após ataque de ciúmes: «Senti ódio» - Big Brother
04:09

Sara pede justificações a Raquel após ataque de ciúmes: «Senti ódio»

22:40
Concorrentes de queixo caído com notícia de última hora sobre a gala de amanhã - Big Brother
01:03

Concorrentes de queixo caído com notícia de última hora sobre a gala de amanhã

22:40
Sara explode com o 'trio amoroso' e afasta-se de Raquel e Nuno - Big Brother
03:54

Sara explode com o 'trio amoroso' e afasta-se de Raquel e Nuno

22:36
Ciúmes invadem a casa! Concorrente reage mal à amizade do seu 'crush' com outra concorrente - Big Brother
08:09

Ciúmes invadem a casa! Concorrente reage mal à amizade do seu 'crush' com outra concorrente

22:28
Chapa quente? Duas nomeações diretas em minutos no Big Brother Verão - Big Brother
08:56

Chapa quente? Duas nomeações diretas em minutos no Big Brother Verão

Acompanhe ao minuto

Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia

  • Big Brother
Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

A apresentadora está de férias na Indonésia.

Cristina Ferreira continua a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores nas redes sociais. Entre paisagens paradisíacas, pores do sol e praias de sonho, houve um registo que não passou despercebido.

Numa das fotografias publicadas, a apresentadora surge a caminhar à beira-mar com um visual elegante e descontraído. Cristina optou por um biquíni branco, complementado por um vestido comprido em rede transparente, que deixou o look em destaque e rapidamente captou a atenção dos fãs.

 

De óculos de sol e com o cabelo solto, a comunicadora aparece sorridente, enquanto passeia pela areia ao final da tarde, tendo como cenário uma praia paradisíaca de Bali. A combinação entre o vestido transparente e o ambiente tropical resultou numa imagem que recebeu inúmeros elogios dos seguidores.

As férias de Cristina Ferreira têm sido marcadas pela partilha de vários momentos de lazer, revelando alguns dos locais mais emblemáticos da ilha indonésia. A apresentadora tem mostrado paisagens exuberantes, experiências gastronómicas e instantes de descanso, sempre acompanhados por fotografias que fazem sucesso nas redes sociais.

 

O visual escolhido para este passeio junto ao mar voltou a evidenciar o gosto de Cristina pela moda e pelas tendências de verão. O vestido transparente, usado sobre o biquíni, conferiu um toque sofisticado e descontraído ao conjunto, perfeitamente enquadrado no ambiente tropical de Bali.

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, com muitos a destacarem a elegância da apresentadora e a beleza da paisagem envolvente. Enquanto continua a aproveitar as férias, Cristina Ferreira vai mantendo os seguidores a par da viagem, através de imagens que continuam a dar que falar.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens das férias de Cristina Ferreira. 

Temas: Cristina Ferreira Bali

Fora da Casa

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Há 1h e 11min

A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

Há 2h e 56min

Devastado, Marco Costa sofre acidente de mota: «Um senhor não parou num STOP»

Há 3h e 51min

Por esta ninguém esperava: Eva Pais abre negócio com pessoa especial. E é diferente de tudo o que já viu

Hoje às 10:13

Após acidente, Marco Costa faz apelo sério: «A honestidade faz toda a diferença»

Hoje às 09:45

Ganhou 15 quilos em apenas oito meses devido a uma doença. Hoje, a mudança desta ex-concorrente surpreende

Hoje às 09:15
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Por esta ninguém esperava: Eva Pais abre negócio com pessoa especial. E é diferente de tudo o que já viu

Hoje às 10:13

Toda maquilhada para um dia especial, filha mais velha de Sónia Jesus impressiona pela beleza

Ontem às 19:09
02:04

Carícias sem fim: Mariana Sá e Miguel dormem juntos e não vai acreditar no que aconteceu ao acordar

Hoje às 10:32

Venceu o Big Brother e hoje está irreconhecível. O método utilizado para perder peso vai surpreende-lo

Ontem às 14:38

Após acidente, Marco Costa faz apelo sério: «A honestidade faz toda a diferença»

Hoje às 09:45
Ver Mais

Notícias

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Há 1h e 11min

A mensagem arrepiante de Kátia Aveiro para Cristiano Ronaldo: «A coroa nunca vai cair»

Há 2h e 56min

Devastado, Marco Costa sofre acidente de mota: «Um senhor não parou num STOP»

Há 3h e 51min

Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia

Hoje às 11:07

Por esta ninguém esperava: Eva Pais abre negócio com pessoa especial. E é diferente de tudo o que já viu

Hoje às 10:13
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
04:48

Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo

28 jun, 22:44
03:18

Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la

28 jun, 21:52
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Ontem às 00:21

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Ontem às 00:13

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

5 jul, 23:42
03:54

O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa

5 jul, 13:50
05:42

Hilariante. Nuno confessa interesse em Raquel e recebe conselhos amorosos de Tatiana e João Ventura

5 jul, 13:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro furioso: "Era um mal anunciado, mas conseguiu fazer pior"

Hoje às 08:28

"Big Brother Verão" a ferver: nomeação direta para dois concorrentes!

Ontem às 22:32

E esta?! Descobrimos como João Oliveira conheceu a namorada

Ontem às 21:41

João Oliveira tem nova namorada: saiba quem é!

Ontem às 15:07

Polémica sem fim à vista! Afonso Leitão emite comunicado após novas acusações de Catarina Miranda

Ontem às 13:14
Ver Mais Outros Sites