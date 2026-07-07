Em look transparente nunca antes visto, Cristina Ferreira espalha charme na praia

Cristina Ferreira continua a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores nas redes sociais. Entre paisagens paradisíacas, pores do sol e praias de sonho, houve um registo que não passou despercebido.

Numa das fotografias publicadas, a apresentadora surge a caminhar à beira-mar com um visual elegante e descontraído. Cristina optou por um biquíni branco, complementado por um vestido comprido em rede transparente, que deixou o look em destaque e rapidamente captou a atenção dos fãs.

De óculos de sol e com o cabelo solto, a comunicadora aparece sorridente, enquanto passeia pela areia ao final da tarde, tendo como cenário uma praia paradisíaca de Bali. A combinação entre o vestido transparente e o ambiente tropical resultou numa imagem que recebeu inúmeros elogios dos seguidores.

As férias de Cristina Ferreira têm sido marcadas pela partilha de vários momentos de lazer, revelando alguns dos locais mais emblemáticos da ilha indonésia. A apresentadora tem mostrado paisagens exuberantes, experiências gastronómicas e instantes de descanso, sempre acompanhados por fotografias que fazem sucesso nas redes sociais.

O visual escolhido para este passeio junto ao mar voltou a evidenciar o gosto de Cristina pela moda e pelas tendências de verão. O vestido transparente, usado sobre o biquíni, conferiu um toque sofisticado e descontraído ao conjunto, perfeitamente enquadrado no ambiente tropical de Bali.

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, com muitos a destacarem a elegância da apresentadora e a beleza da paisagem envolvente. Enquanto continua a aproveitar as férias, Cristina Ferreira vai mantendo os seguidores a par da viagem, através de imagens que continuam a dar que falar.

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