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Ficar hospedado por 15 euros e comer por dois? Só neste paraíso onde o “luxo” é mais acessível do que parece

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Ficar hospedado por 15 euros e comer por dois? Só neste paraíso onde o “luxo” é mais acessível do que parece - Big Brother

Um destino que muitos pensam não estar ao alcance, mas nós provamos que não é bem assim.

Praias paradisíacas, arrozais a perder de vista, templos deslumbrantes e hotéis de sonho. À primeira vista, este destino parece reservado a carteiras recheadas, mas a realidade é bem diferente. Há um verdadeiro paraíso tropical onde é possível desfrutar de umas férias inesquecíveis sem gastar uma fortuna.

O destino em causa é Bali, na Indonésia, uma ilha que voltou a despertar a curiosidade dos portugueses numa altura em que Cristina Ferreira se encontra a desfrutar de umas férias acompanhada pelo filho, Tiago, (que escolheu o destino) e pelo namorado, João Monteiro.

Apesar da imagem de luxo que muitas fotografias transmitem nas redes sociais, a verdade é que Bali continua a ser um dos destinos mais acessíveis do mundo para quem já conseguiu ultrapassar o maior obstáculo da viagem: o preço das passagens aéreas.

 

Segundo vários sites especializados em viagens, é possível encontrar alojamento por valores a partir dos 15 euros por noite. Este preço corresponde aos tradicionais homestays, pequenas pousadas locais que oferecem conforto e uma experiência mais autêntica. 

Também a alimentação surpreende pelos preços reduzidos. Comer num warung — os típicos restaurantes familiares de Bali — custa, em média, entre 2 e 5 euros por refeição. Quem preferir restaurantes mais turísticos ou de gastronomia ocidental poderá contar com refeições na ordem dos 10 a 15 euros.

Nos transportes, as despesas também são bastante reduzidas. Alugar uma scooter, um dos meios mais populares para explorar a ilha, custa normalmente entre 4 e 6 euros por dia. Em alternativa, as aplicações de transporte  permitem fazer deslocações por preços muito inferiores aos praticados na maioria dos destinos turísticos europeus.

O maior investimento continua a ser a viagem de avião. Partindo de Portugal ou do Brasil, os voos implicam normalmente uma ou mais escalas e os preços podem variar entre os 1.200 e os 2.000 euros, dependendo da época do ano e da antecedência da reserva.

Depois de chegar ao destino, porém, Bali revela-se uma agradável surpresa para a carteira. Entre alojamento económico, refeições a poucos euros e transportes acessíveis, torna-se possível viver uma experiência de sonho sem os custos normalmente associados a um destino de luxo. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Bali partilhadas por Cristina Ferreira. 

Temas: Cristina Ferreira Bali Indonésia

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