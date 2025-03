Foi assim que Cristina Ferreira deu os primeiros passos na apresentação. Ainda se lembra?

Cristina Ferreira é, atualmente, uma das figuras mais emblemáticas da televisão portuguesa. Mas antes de conquistar o sucesso e se tornar um dos rostos mais reconhecidos do pequeno ecrã, a apresentadora também teve o seu percurso de aprendizagem e crescimento profissional. Ainda se lembra de como tudo começou?

A apresentadora do Dois às 10 recorreu recentemente ao Instagram, para partilhar um momento nostálgico da sua carreira. Num vídeo emocionante, a apresentadora recordou os seus primeiros passos na apresentação, ao conduzir um dos Diários do Big Brother, há 21 anos. «Já lá vão 21 anos», escreveu na descrição da publicação, despertando a memória dos fãs do programa.

O Big Brother, que está prestes a regressar à TVI no ano em que celebra os 25 anos de história em Portugal, foi um marco importante no percurso de Cristina Ferreira. A apresentadora, com o seu carisma natural e energia contagiante, rapidamente conquistou o público e destacou-se como uma das promissoras figuras do entretenimento televisivo.

Veja o vídeo aqui:

Ao longo dos anos, Cristina Ferreira não só se afirmou como apresentadora, mas também como empresária e diretora de entretenimento e ficção da TVI, mostrando a sua versatilidade e capacidade de liderança no mundo da televisão.

Recordar os primeiros passos de Cristina Ferreira é relembrar o percurso de uma mulher que soube conquistar o seu espaço com trabalho, dedicação e muita paixão pelo que faz.