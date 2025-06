Já viu o Campo Grande em versão japonesa? Cristina Ferreira mostra cenário «irreal»

Cristina Ferreira está a viver uma verdadeira aventura no Japão. A apresentadora viajou até ao outro lado do mundo a convite do Turismo de Portugal, para marcar presença na Expo Osaka 2025, e tem partilhado os momentos mais marcantes nas redes sociais.

Depois de cumprir a sua participação oficial no evento, Cristina aproveitou para conhecer outras zonas do país e fez as malas rumo a Kyoto, cidade onde se deixou encantar pelos cenários tranquilos e pela cultura local. No Instagram, publicou uma galeria de imagens onde mostra os locais visitados e até revelou ter provado matcha, uma bebida tradicional japonesa: «Ainda agora cheguei», escreveu na legenda da partilha.

Mas a viagem não ficou por aqui. Cristina seguiu depois para Tokyo, e não escondeu o impacto da mudança de ambiente: «Cheguei ontem a Tokyo e a primeira impressão foi: não gosto. Vir de Kyoto para a grande cidade é um choque. Ainda para mais porque são mil bairros todos diferentes, alguns deles muito turísticos e 41 milhões de pessoas.» Apesar da reação inicial, acabou por se render ao charme da metrópole: «O problema do Japão é que se vai entranhando. E hoje tive uma experiência incrível que já vos conto. Tokyo é tanta coisa que devo ter visto 0,0000001% 😍»

No entanto, o momento mais comentado veio através de um dos seus stories, onde partilhou uma imagem de um parque com um lago e pequenos barcos em forma de cisnes, acompanhada de uma analogia que gerou muitas reações entre os seguidores: «O Campo Grande do Japão», escreveu, referindo-se ao conhecido jardim lisboeta, numa comparação bem-humorada com o espaço japonês que visitava.

A viagem de Cristina Ferreira ao Japão está a dar que falar, tanto pelas paisagens encantadoras como pelas partilhas espontâneas e cheias de personalidade.

Veja também:

Ana Barbosa mostra-se em biquíni após perder 12 quilos. Veja a transformação impressionante - Big Brother - TVI