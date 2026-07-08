Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo

Cristina Ferreira deixou todos rendidos ao novo biquíni de crochet. A apresentadora está a desfrutar de uns dias de descanso em Bali, na Indonésia, e tem partilhado vários momentos da viagem com os seguidores nas redes sociais. Entre paisagens paradisíacas, pores do sol e praias de sonho, houve um look que não passou despercebido: o biquíni que Cristina Ferreira escolheu para a ocasião.

A apresentadora usou, nas férias na Indonésia, um biquíni em crochet de uma marca portuguesa, totalmente feito à mão por artesãs. Decorado com mini flores em cada lado, é combinado com um fundo de corte brasileiro e enfeitado com aproximadamente 100 pérolas artificiais aplicadas à mão.

A marca acrescenta ainda que «o processo de confeção é meticuloso e pode demorar mais de 3 dias de trabalho dedicado até estar concluído.»

O biquíni é da marca portuguesa Bombomzin e está disponível no site oficial por 95 euros.