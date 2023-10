Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo revelam detalhes sobre o «Dança com as Estrelas»! Descubra tudo

Cristina Ferreira revela detalhes do Dança com as Estrelas: «No meu regresso à TVI foi logo um dos programas que ficou em cima da mesa»

Foi no programa «Em Família», no dia 28 de outubro, que Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua estiveram à conversa com Bruno Cabrerizo e Cristina Ferreira sobre a próxima edição do Dança com as Estrelas. A apresentadora do Big Brother e o ator revelaram vários detalhes sobre o programa.

Cristina Ferreira começou por garantir: «Este regresso é muito similar como à primeira temporada. Há quase como uma vontade tão grande que isto corra tão bem como existia em 2013».

Maria Cerqueira Gomes questionou sobre os bailarinos da «nova geração» que vão participar e Cristina Ferreira adiantou: «Vamos ter alguns que já fizeram parte e vamos ter bailarinos novos».

Bruno Cabrerizo recordou ainda que já participou como concorrente no Dança com as Estrelas: «No meu caso, aqui, em Portugal eu cheguei à final, foi uma experiência incrível e eu estava na época, ao mesmo tempo, no ar com a novela «A única Mulher»».

«Eu não tinha tempo praticamente para quase nada, eu gravava de segunda a sexta, sábado eu tinha ensaio e no domingo eu estava ao vivo no programa. foi maravilhoso, porque me catapultou, eu fiquei no ar durante 3 meses com dois grandes sucessos e era a minha chegada a Portugal», explicou o ator, sobre como foram as gravações dessa edição.

O apresentador Rúben Rua questionou como vai ser o futuro de Bruno Cabrerizo, se vai continuar em Portugal ou em Milão, onde vive.

«A minha base permanece em Milão porque eu tenho os meus filhos lá, trabalhando cá fica inviável, ficar indo e vindo, eu vim agora esta semana para gravar o programa. Volto domingo para casa, para Milão.», esclareceu.

Cristina Ferreira anunciou grande novidade sobre o ator: «Ele não vem só fazer o dança e, portanto, tem de ficar cá a trabalhar todos os dias. Para estar outra vez todos os dias de segunda a domingo junto do público, enquanto ator e enquanto apresentador. Bruno Cabrerizo para além de voltar aos ecrãs como apresentador, vai também integrar outro projeto da ficção da TVI».