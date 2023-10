Dança com as Estrelas: Cristina Ferreira apresenta a próxima edição ao lado de uma cara bem conhecida

Deslumbrante! Cristina Ferrera arrasa com look resplandecente em gala do Big Brother

O segredo mais bem guardado. Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo apresentam a próxima edição do Dança com as Estrelas.

Cristina Ferreira regressa ao formato no qual se estreou a solo na apresentação de prime time e Bruno Cabrerizo regressa agora como apresentador. Actor de algumas das novelas de maior sucesso da TVI, começou como apresentador em Itália, onde também participou no célebre Ballando con le Stelle. Mais recentemente participou também no Dança dos Famosos no Brasil.

Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues são os jurados já conhecidos. Os concorrentes serão apresentados em breve.

Está a chegar o Dança com as Estrelas.