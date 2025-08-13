Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

Ao Minuto

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

18:22
Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»
04:35

Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»

18:10
Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca»
04:26

Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca»

17:39
«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana
01:32

«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana

17:33
Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?»
06:20

Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?»

17:28
Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa»
05:50

Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa»

17:22
Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento
04:54

Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento

17:05
Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria
03:44

Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria

16:57
Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira
02:56

Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira

16:03
Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande»
03:10

Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande»

15:34
Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda
04:17

Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda

15:31
Fiambre guardado de forma insólita leva a que fique estragado. Catarina Miranda mostra tudo ao público e vai contra colegas
04:17

Fiambre guardado de forma insólita leva a que fique estragado. Catarina Miranda mostra tudo ao público e vai contra colegas

15:14
Já nem escapa a amiga Bruna. Catarina Miranda ao rubro com todos na casa
11:55

Já nem escapa a amiga Bruna. Catarina Miranda ao rubro com todos na casa

15:10
O verniz estalou. Ana, Jéssica e Bruna irrepreensíveis com MIranda e Afonso
04:37

O verniz estalou. Ana, Jéssica e Bruna irrepreensíveis com MIranda e Afonso

14:51
Viriato é o vendedor ambulante de bolachas. Veja aqui o que atribuiu a cada concorrente
17:54

Viriato é o vendedor ambulante de bolachas. Veja aqui o que atribuiu a cada concorrente

14:34
Silêncio ensurdecedor. Na casa do Big Brother só se ouvem as obras do lado
04:48

Silêncio ensurdecedor. Na casa do Big Brother só se ouvem as obras do lado

12:56
Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

12:53
Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

12:20
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

12:05
Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa
32:03

Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa

12:04
Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Enquanto eu aqui estiver, terás sempre portas abertas»
01:28

Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Enquanto eu aqui estiver, terás sempre portas abertas»

12:03
Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»
07:19

Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»

12:02
Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Não vou falar aqui de coisas que não as podemos divulgar!»
07:19

Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Não vou falar aqui de coisas que não as podemos divulgar!»

11:54
Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho: «Não conseguiste dar a volta àqueles dois»
05:07

Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho: «Não conseguiste dar a volta àqueles dois»

11:54
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
05:07

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Acompanhe ao minuto

Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

  • Big Brother
  • Hoje às 12:56
Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais» - Big Brother
Cristina Ferreira e Bruno de Carvalho

No «Dois às 10», após polémica expulsão, Bruno de Carvalho e Cristina Ferreira conversam pela primeira vez sobre as insinuações do ex-concorrente.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Bruno de Carvalho fala pela primeira vez, no «Dois às 10» após expulsão polémica do Big Brother Verão.

Bruno de Carvalho esteve esta terça-feira, 12 de agosto, no programa Dois às 10 para esclarecer a sua versão dos acontecimentos que levaram à sua expulsão do Big Brother Verão.

A decisão do Big surgiu depois de Afonso Leitão denunciar uma agressão. As imagens transmitidas em direto mostraram um pontapé de Bruno de Carvalho, embora o ex-concorrente tenha defendido no Especial da TVI que não foi intencional nem considera que tenha existido uma agressão direta.

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, foram revistos todos os momentos do incidente e debatidas as razões que levaram à expulsão imediata do DJ, bem como as suas reações fora da casa. Pela primeira vez, Bruno de Carvalho reage ao sucedido e é confrontado pelos apresentadores, após insinuações.

«Estou ótimo. Fui sair logo a seguir ao programa (...) Toda a gente percebeu que aquilo não é pontapé nenhum. Ele tinha as pernas recolhidas», revelou. Convicto de que não deu nenhum pontapé ao colega, Bruno mostrou-se tranquilo e de consciência leve. «Agora deixas-me falar», interrompe Cristina para sobressaltar que o contacto físico não é aceitável - «É óbvio que tens de ser expulso (...) Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais coisas que não podemos deixar que aconteça».

«Estava calmo (...) Não fui agressivo»

Durante a entrevista, Bruno mostra-se incomodado com o que viveu na casa, afirmando que os colegas são mal educados e proferem frases e palavras que, segundo a lei, deveriam ser punidas, na ótica do ex-concorrente: «Crime de denegrir a imagem. Crime de ofensas contra a idade». Em resposta, Cristina questionou: «Expulso as duas?», referindo-se ao facto de vários concorrentes terem comportamentos errados, como o exemplo de uma forte discussão entre Catarina e Kina.

«Fiquei chocado com a opção de me expulsarem», afirma Bruno ao revelar que queria ter desistido no dia anterior ao acto polémico.

Sobre as declarações de Bruno, a diretora de entretenimento e ficção do canal afirmou: «Não vou falar aqui de coisas que são de facto privadas e que não as podemos divulgar. Cada um de vocês entra com um contrato. Cada um de vocês tem as alíneas que tem e não vamos falar disso (...) Podes ter dito no teu que naquela data era o teu limite. Isso não altera em nada as regras do jogo. Se tivesses sido expulso na primeira semana, eras expulso (...) Que fique bem claro». Assim, tudo ficou esclarecido para que o programa não seja colocado em causa.

«Ninguém fica lá preso se não quiser (...) Serás sempre bem-vindo a esta casa», remata Cristina.

 

Veja aqui a conversa completa:

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

Aos berros e risos, Daniela Ventura reage à expulsão de Bruno de Carvalho do Big Brother Verão: «O karma. Fim»

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto à mão armada e com os filhos presentes no local. Veja aqui o vídeo

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»
Temas: Cristina Ferreira Bruno de Carvalho

03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Hoje às 12:20

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»
Hoje às 12:53

Hoje às 12:53

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto à mão armada e com os filhos presentes no local. Veja aqui o vídeo
Hoje às 11:50

Hoje às 11:50

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»
Ontem às 19:55

Ontem às 19:55

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem
24 jun, 10:12

24 jun, 10:12
Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»
Há 12 min

Há 12 min

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»
Há 1h e 5min

Há 1h e 5min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos
Há 1h e 19min

Há 1h e 19min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma
Há 1h e 56min

Há 1h e 56min

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto violento: vídeo mostra momentos de terror
Há 2h e 6min

Há 2h e 6min
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»
Há 1h e 5min

Há 1h e 5min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos
Há 1h e 19min

Há 1h e 19min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma
Há 1h e 56min

Há 1h e 56min

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto violento: vídeo mostra momentos de terror
Há 2h e 6min

Há 2h e 6min

Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura
Há 2h e 25min

Há 2h e 25min
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Solange Tavares e Nelson Fernandes: pedido de namoro ao fim de cinco dias... e filhos à vista!
Há 2h e 5min

Há 2h e 5min

Antes de anunciar separação, Diogo Bordin viveu reencontro marcante... em lugar com "vista sensacional"!
Há 2h e 33min

Há 2h e 33min

Separada de Diogo Bordin, Carolina Braga toma decisão radical: revelamos tudo!
Há 3h e 6min

Há 3h e 6min

Um dia antes de anunciar separação, Carolina Braga esteve com homem especial: veja as imagens!
Há 3h e 19min

Há 3h e 19min

Bruno de Carvalho faz previsão chocante sobre "Big Brother Verão": "Vai haver uma desgraça"
Há 3h e 47min

Há 3h e 47min
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos
11 ago, 22:28

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»
11 ago, 22:14

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»
10 ago, 22:19

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado
10 ago, 22:03

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego
10 ago, 21:49

10 ago, 21:49
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro
10 ago, 23:53

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor
10 ago, 23:39

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo
10 ago, 23:39

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte
10 ago, 23:38

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»
10 ago, 23:38

10 ago, 23:38
