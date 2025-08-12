Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto

Ao Minuto

Afonso desabafa com Paim «Achas que eu gosto de a ver assim?» - Big Brother
Afonso desabafa com Paim «Achas que eu gosto de a ver assim?»

Catarina Miranda faz verdadeiro drama e é obrigada a acalmar-se: «Estou farta disto» - Big Brother
Catarina Miranda faz verdadeiro drama e é obrigada a acalmar-se: «Estou farta disto»

Catarina Miranda fica furiosa com Afonso e desata em pranto - Big Brother
Catarina Miranda fica furiosa com Afonso e desata em pranto

Do nada, Catarina Miranda grita com Afonso: «Tu gostas é de me ver na...» - Big Brother
Do nada, Catarina Miranda grita com Afonso: «Tu gostas é de me ver na...»

Catarina Miranda apanhada a mentir. Concorrente devolve o que escondeu - Big Brother
Catarina Miranda apanhada a mentir. Concorrente devolve o que escondeu

Sem limites. Catarina Miranda esconde objetos suspeitos - Big Brother
Sem limites. Catarina Miranda esconde objetos suspeitos

Viriato eleva a voz: «Eu estou calado!» - Big Brother
Viriato eleva a voz: «Eu estou calado!»

Catarina e Afonso Leitão fazem tudo para levar os outros ao limite. A comida desaparece e objetos pessoais também - Big Brother
Catarina e Afonso Leitão fazem tudo para levar os outros ao limite. A comida desaparece e objetos pessoais também

Catarina Miranda dá indicações à produção: «Deem um colete à prova de bala ao Viriato» - Big Brother
Catarina Miranda dá indicações à produção: «Deem um colete à prova de bala ao Viriato»

Catarina Miranda ri e goza com a cara de Viriato - Big Brother
Catarina Miranda ri e goza com a cara de Viriato

Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa - Big Brother
Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa

Daniela Santos em lágrimas: «Nunca tinha desistido de nada da minha vida e foi uma decisão muito difícil» - Big Brother
Daniela Santos em lágrimas: «Nunca tinha desistido de nada da minha vida e foi uma decisão muito difícil»

Daniela Santos revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão» - Big Brother
Daniela Santos revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Daniela Santos vai procurar Afonso Leitão depois do «Big Brother Verão»? - Big Brother
Daniela Santos vai procurar Afonso Leitão depois do «Big Brother Verão»?

Cristina Ferreira para Daniela Santos: «É uma coisa que me deixa profundamente triste» - Big Brother
Cristina Ferreira para Daniela Santos: «É uma coisa que me deixa profundamente triste»

Cristina Ferreira confronta Daniela Santos sobre Bruno de Carvalho: «Nunca tiveste nada com o Bruno?» - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Daniela Santos sobre Bruno de Carvalho: «Nunca tiveste nada com o Bruno?»

Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Sou uma pessoa extremamente desiludida» - Big Brother
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Sou uma pessoa extremamente desiludida»

Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso - Big Brother
Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso

Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem - Big Brother
Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem

Daniela Santos afirma: «Eu nunca tive ciúmes da Miranda!» - Big Brother
Daniela Santos afirma: «Eu nunca tive ciúmes da Miranda!»

Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Ele gosta de mim, não tenho dúvidas disso» - Big Brother
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Ele gosta de mim, não tenho dúvidas disso»

Daniela Santos esclarece relação com Afonso Leitão fora do programa: «Não me apaixonei sozinha» - Big Brother
Daniela Santos esclarece relação com Afonso Leitão fora do programa: «Não me apaixonei sozinha»

Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã - Big Brother
Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã

Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!» - Big Brother
Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!»

Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto - Big Brother

Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto

É isto que Cristina Ferreira tem a dizer da expulsão de Bruno de Carvalho

Logo pela manhã, no arranque do Dois às 10, Cristina Ferreira reagiu à expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother Verão. O concorrente teve de abandonar a casa mais vigiada do País na noite desta segunda-feira, dia 12, depois de um gesto polémico. Bruno de Carvalho de um pontapé nos pés de Afonso Leitão e foi, por isso, expulso do Big Brother.

No Dois às 10, Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre o assunto. «Eu espero que o Bruno venha cá, até porque o Bruno disse que ia esclarecer tudo no Dois às 10 e que era aqui que ia pôr tudo em pratos limpos. Espero que venha cá ara termos uma conversa. Até porque há acusações à produção e eu estou cá para responder porque sei de tudo desde o primeiro dia», reagiu Cristina Ferreira.

«Recordar que fui eu que o convidei pela primeira vez para ir para um reality show e fui eu também que o defendi num dia em que ele também foi expulso porque tinha um processo contra ele aqui fora. E defendi porque, juntamente com a produção, sabíamos aquilo que tinha acontecido dentro daquela casa», desvendou ainda.

Cristina Ferreira deixou, ainda, um recado ao DJ e antigo presidente do Sporting. «É homenzinho suficiente para responder às perguntas que temos para lhe fazer. Nas imagens aquilo que se viu foi de facto que o Afonso teve sempre os pés no mesmo sítio».

Cristina Ferreira continuou: «Eu tenho muita pena porque gosto muito do Bruno, porque acho que o Bruno quando usa o seu lado do humor, quando esta bem-disposto… Quando ele entrou eram milhões de pessoas a ver porque de repente ele era divertido».

«Ele tem andado aos tropeções, tem tido muitos tropeções nos últimos tempos», finalizou.

 

