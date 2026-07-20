Cristina Ferreira mostra-se como nunca e surpreende: «Este é o meu cabelo natural»

Cristina Ferreira voltou a captar a atenção dos seguidores nas redes sociais, desta vez ao revelar um visual diferente daquele a que habituou o público. A apresentadora mostrou-se com um cabelo repleto de caracóis e explicou que o resultado foi conseguido graças a novas extensões.

A novidade foi partilhada através das stories do Instagram, onde Cristina surgiu sorridente e não escondeu o entusiasmo com a mudança de imagem: «Com as novas extensões este agora é o meu cabelo natural, cheio de caracóis. Eu estou a adorar, e vocês?», escreveu.

Conhecida por, ao longo dos anos, apostar maioritariamente em cabelos lisos ou com ondas suaves, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surpreendeu ao surgir com um look volumoso e cheio de caracóis, que conferiu um estilo mais descontraído e fresco.

Na publicação, Cristina fez questão de destacar o trabalho realizado pela cabeleireira responsável pela transformação, mostrando-se rendida ao resultado final.

Sempre atenta às tendências de beleza, Cristina Ferreira volta, assim, a surpreender os seguidores com uma transformação de imagem que promete dar que falar e que já está a conquistar inúmeros elogios nas redes sociais.