A escolha de Cristina Ferreira! Esta concorrente brilhou aos olhos da apresentadora

O futuro de Carina Frias no «Big Brother» foi um dos temas em destaque na manhã desta quarta-feira, no programa «Dois às 10», da TVI. Cristina Ferreira e os comentadores do Big Brother analisaram a posição da concorrente na casa e deixaram no ar cenários inesperados.

Questionados sobre quem acreditam que será o próximo a abandonar a casa Gonçalo Quinaz, Luísa Castel-Branco e Cinha Jardim apontaram unanimemente o nome de Carina Frias. Ainda assim, Luísa mostrou-se dividida: «Estou confusa, mas a Carina tem sido sempre salva».

Cristina Ferreira foi clara na sua opinião: «Eu gosto muito da Carina, eu acho que é uma incrível concorrente», destacou, elogiando a entrega da participante ao jogo. Já Gonçalo Quinaz foi mais direto: «Eu acho que já foi incrível, neste momento não acrescenta rigorosamente nada».

Cinha Jardim acrescentou que o afastamento de Carina em relação a Luís Gonçalves, pode ser devido às últimas polémicas, poderá ter afetado o apoio que recebia do público do concorrente.

No final da conversa, Cristina Ferreira deixou uma pista enigmática sobre o que se pode esperar da próxima gala: «Vai ser surpreendente e mais não digo». A apresentadora sublinhou que esta edição do «Big Brother» está a ser marcada por reviravoltas e surpresas constantes.

