Surpreendente! Cristina Ferreira «não acredita» no amor do ano que conquistou o País

Cristina Ferreira deu a sua opinião sobre o casal do momento - Carolina Braga e Diogo Bordin, que se conheceram e começaram a namorar no Big Brother 2025.

No programa «Dois às 10», enquanto comentavam o jogo, a diretora de entretenimento e ficção da TVI contrariou a maioria das opiniões sobre os dois concorrentes e disse, sem rodeios, que não acreditava no amor dois dois: «Eu não acredito muito neste (casal)», afirmou.

«A Jéssica (Vieira) e o Afonso (Leitão), no início, não acreditei e, a partir de determinada altura, achei mesmo que eles gostavam um do outro, mas destes dois ainda não vi que gostavam», acrescentou Cristina Ferreira, referindo-se ao namoro, já terminado, dois dois concorrentes do Secret Story 8.

Cristina Ferreira foi mais longe e explicou o porquê de não acreditar na relação de Carolina e Diogo: «Aquela coisa de, num dia, está a cheirar a camisola (do ex-namorado) e, no outro, já é apaixonada por este, a mim faz-me muita confusão».

«Pronto, mas é o que é. Acho que aquilo é assim olharam um para o outro este é o mais bonito e esta é a mais bonita, isto vai ficar bem e pronto», acrescentou apresentadora, desejando, contudo, que Carolina e Diogo «sejam muito felizes toda a vida».

