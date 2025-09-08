Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Cristina Ferreira completa 48 anos de vida nesta terça-feira, 9 de setembro, mas a sua cabeça já está no próximo domingo, 14, dia em que estreia a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

A apresentadora decidiu rumar até às Baleares, Espanha, para passar o seu aniversário naquele destino paradisíaco, mas deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a estreia do ano.

«Último domingo sem segredos 😜», escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias em que surge de vestido azul, de costas abertas. «Tinha este vestido guardado há algum tempo. Pensei usar na passagem dos 47 para os 48. Mas vai há hoje. Amanhã vai outro lindo. Na cor que mais gosto de usar. Adivinham? 😉 E este é mesmo giro não é?», adiantou.

Note-se que Cristina Ferreira será a grande anfitriã da nona edição da Casa dos Segredos em Portugal.

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotografias de Cristina Ferreira nas ilhas Baleares, mais especificamente em Formentera e Ibiza.

Cristina Ferreira foge para destino paradisíaco no aniversário: e fica a menos de duas horas de Portugal

Cristina Ferreira vai passar o seu aniversário num verdadeiro paraíso. A apresentadora, que faz anos no dia 9 de setembro, viajou até às Baleares, em Espanha, mais especificamente até Formentera, para entrar nos 48 anos da melhor forma possível.

A revelação foi feita pela própria. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de imagens daquele paraíso, com águas cristalinas.

«Formentera para começar a despedida dos 47. Este ano fiz o pleno das baleares. É a primeira vez que estou a dormir na ilha e já não sei se não é a minha favorita. A água é inacreditável, está quente, e menos gente em setembro. Estou feliz e quase nos 48 😅✨», escreveu, na legenda da publicação.

Cristina Ferreira vai de férias muito bem acompanhada e os fãs reagem

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez-se acompanhar pelo namorado, João Monteiro, e pelo melhor amigo, Rubinho Correia, que também são protagonistas nas fotografias que partilhou. O destino fica a menos de duas horas de avião de Lisboa.

Os fãs ficaram rendidos às fotografias partilhadas por Cristina Ferreira, principalmente ao registo em que a apresentadora surge abraçada à sua cara-metade. «Lindos. Felizes. O mais importante ❤️», «Que a felicidade te acompanhe por muitos e muitos anos😊🍀», «Vocês ficam tão bem juntos, adoro!❤️Sejam muito felizes queridos!😍», «Linda. Elegante e feliz! E com tudo para ser muito feliz!🙏🍀», «As fotos são incríveis @dailycristina ! 😍 Que o fecho feliz dos 47 seja um bom presságio para os espetaculares 48!✨», «A Cristina merece. Nada melhor na vida que amar e ser amado... Milhões de felicidades para vocês 😍», e «Fazem um par bonito!😍» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens que são de fazer inveja a qualquer um