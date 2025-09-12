Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

Ao Minuto

18:51
Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem - Big Brother
01:50

Grande Final do Big Brother Verão: portas prestes a abrir e fãs em fila desde ontem

18:44
Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso - Big Brother
02:49

Pazes e juras de amor: Veja o momento entre Miranda e Afonso

18:40
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair» - Big Brother
07:51

Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»

18:38
E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story - Big Brother

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

18:28
Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas - Big Brother
03:43

Na véspera da grande final, Miranda e Afonso estão de costas voltadas

18:23
Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo - Big Brother
03:35

Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo

18:17
«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa - Big Brother
01:30

«Sinto que cortamos o cordão»: mãe de Jéssica Vieira desabafa

18:12
Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui - Big Brother
01:38

Os concorrentes acordaram com as palavras mais bonitas do Big Brother. Veja aqui

18:10
A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão - Big Brother

A poucas horas da final, Maria Botelho Moniz tem confissão a fazer sobre o Big Brother Verão

18:06
Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão - Big Brother
01:26

Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão

17:21
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

15:57
«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story - Big Brother

«Não vou poder perguntar muita coisa....»: Cristina Ferreira partilha o mais 'difícil' de apresentar o Secret Story

15:10
Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...» - Big Brother
03:27

Jéssica e Viriato nostálgicos a horas da final: «Aqui, dás valor...»

15:02
«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso - Big Brother
01:39

«Eu sei o que é que fazia agora...»: Miranda faz a investida final em Afonso

14:40
Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas - Big Brother
03:25

Hora da confissão! CaLe revelam todas as partidas e travessuras que aprontaram aos colegas

14:27
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...» - Big Brother
01:04

A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»

14:25
«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia - Big Brother
01:27

«Vamos entrar assim na final!»: Concorrentes acordam nostálgicos, mas cheios de energia

14:09
«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante - Big Brother
03:29

«Não quero namorar contigo porque és gorda»: Jéssica revela episódio marcante

14:05
Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva» - Big Brother
02:00

Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»

14:00
Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece - Big Brother
03:32

Tensão alta! Miranda e Afonso acusam Viriato de ser «discípulo do Bruno» e o clima aquece

13:45
Jéssica tirava Afonso da final e punha concorrente inesperado: «Foi para atacar a Miranda» - Big Brother
03:24

Jéssica tirava Afonso da final e punha concorrente inesperado: «Foi para atacar a Miranda»

13:40
«Desejo que ganhe noção»: Afonso e Miranda rasgam Viriato - Big Brother
03:49

«Desejo que ganhe noção»: Afonso e Miranda rasgam Viriato

13:34
Besties aliadas para 'desmarcarar' Afonso? O plano de Miranda e Jéssica dá falatório - Big Brother
03:00

Besties aliadas para 'desmarcarar' Afonso? O plano de Miranda e Jéssica dá falatório

13:24
Quem diria! Finalistas põem rivalidades de lado e mostram-se mais próximos do que nunca - Big Brother
01:34

Quem diria! Finalistas põem rivalidades de lado e mostram-se mais próximos do que nunca

13:04
De ir às lágrimas: Viriato simula a chegada de Miranda à grande final e o momento é hilariante - Big Brother
00:59

De ir às lágrimas: Viriato simula a chegada de Miranda à grande final e o momento é hilariante

Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição

  Big Brother
  Há 1h e 39min
Secret Story: Cristina Ferreira levanta a ponta do véu sobre os segredos da nova edição - Big Brother

Cristina Ferreira fez algumas confissões sobre a nona edição da Casa dos Segredos, que estreia já neste

Cristina Ferreira está mais entusiasmada do que nunca com a estreia do Secret Story - Casa dos Segredos já no próximo domingo, 14 de setembro. A apresentadora vai conduzir o formato e revelou que o público vai ficar surpreso com os segredos desta edição.

«Para além dos segredos, há muitas histórias de vida que de facto entusiasmam, onde até foi difícil encaixar o segredo. E o meu trabalho pior é que eu não vou poder perguntar muita coisa porque senão descobre-se o segredo. E por isso, são três meses, quase quatro, que é preciso acompanhar», começou por revelar a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, na apresentação da grelha do canal, que decorreu esta quinta-feira, 11. 

«Estou muito entusiasmada porque eles estiveram em casting, nós já vimos tudo, eles foram os escolhidos, mas as pessoas são sempre uma surpresa. E portanto, senti-los pela primeira vez no domingo, falar com eles pela primeira vez no domingo, é isso que me entusiasma e, a partir daí, deixá-los voar», acrescentou.

E se Cristina Ferreira entrasse na Casa dos Segredos? Será que ia conseguir guardar o seu segredo até ao fim, ou ia ser descoberta logo numa fase inicial? A apresentadora não tem dúvidas: «Por acaso acho que conseguia, porque eu, no Apanha se Puderes, fazia aquilo bem. Ninguém conseguia descobrir o que é que eu estava a pensar. Já tenho essa escola de enganar o outro. Eu acho que ia ser boa concorrente. Eu acho que sim. Algumas vezes detestável, mas boa».

Veja aqui as revelações de Cristina Ferreira:

