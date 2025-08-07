«Achei que se tinham casado»: Cristina Ferreira surge de branco ao lado de João Monteiro e as fotos dão que falar

Depois de uns dias de férias em família em Vila Nova de Milfontes, na costa Vicentina, Cristina Ferreira decidiu tirar uns dias de «lua de mel» com João Monteiro e rumaram a Menorca, Espanha.

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, a apresentadora divulgou um conjunto de fotografias naquele paraíso das Baleares e mostrou-se mais apaixonada do que nunca pelo namorado. «A criar memórias. Eternas», escreveu a Diretora de Entretenimento e Ficção, na legenda da publicação, à qual acrescentou um coração roxo, que simboliza o amor com João Monteiro.

Nas imagens, Cristina Ferreira posa de vestido curto branco e a cor da indumentária não passou despercebida. «Por momentos, achei que se tinham casado e não me tinham convidado...» brincou Rubinho, um grande amigo da comunicadora. «Assim de repente pensei que tinham casado 💜 Essa foto está lindíssima 😍», escreveu ainda uma internauta.

Fora as referências ao casamento, também houve vários elogios ao casalinho. «A primeira foto… que fofos», «Eu tou encantada pela primeira foto. 💜🥹», «VOCÊS FICAM MESMO LINDOSSSSS JUNTOS ❤️», «Por momentos achei que se tinham casado… 😂❤️😬», «Só o Amor importa 💜 fazem um casal perfeito», «O que mais importa? Só o Amor 💜💜», «É a mais bonita fotografia que tem com o João», «A Cristina fica lindíssima vestida de branco...», pode ler-se nos comentários.

Planos furados: passeio romântico de Cristina Ferreira e João Monteiro não corre como o esperado

Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado algumas fotografias naquele destino paradisíaco perdido no Mediterrâneo, mas num dos seus passeios românticos, acabou por sofrer um pequeno percalço.

Num vídeo, divulgado no Instagram, Cristina Ferreira surge a andar de bicicleta com João Monteiro. «Acho que é à direita», ouve-se a apresentadora a dizer. E, na legenda, João Monteiro da publicação, João acrescentou: «E virámos à direita, mas... o espanholito fechou a passagem».

Cristina Ferreira partilhou as mesmas imagens e escreveu: «O hotel tinha este caminho para chegar à praia, mas o dono fartou-se e decidiu fechar o caminho, mesmo quando estávamos a chegar».

E prosseguiu: «'Vamos de carro', pensámos. Pequeno problema: os parques estão todos cheios e não nos deixam estacionar. Opção: piscina do hotel. Eu bem que tinha dito para irmos às 07:00 horas».

