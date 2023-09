Em agradecimento emotivo ao pai do seu filho, Cristina Ferreira confessa: «Foi a atitude mais generosa que ele teve para comigo»

As primeiras imagens do grande acontecimento no aniversário de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira celebra hoje, dia 9 de setembro, 46 anos não há melhor maneira de passar o seu aniversário do que com o público. A apresentadora esteve no Conta-me para falar de todo o seu percurso numa entrevista emotiva guiada por Maria Cerqueira Gomes.

Ao falar da visa pessoal, Maria Cerqueira Gomes questiona a apresentadora: «Tu és uma pessoa pública, expões até onde tu deixas, mas nós só te reconhecemos o pai do teu filho. Porquê?». Cristina ferreira justifica: «O pai do meu filho viveu comigo, esteve comigo, durante muito anos. Houve um período da minha vida que eu não deixei mesmo que ninguém entrasse, eu já expliquei, houve um luto que eu precisei de fazer em relação ao sonho de ter casado com ele, de termos tido uma família para sempre».

Cristina Ferreira explica que o trabalho foi para si como uma «fuga» após a separação com António Casinhas, ex-companheiro e pai do seu filho. A apresentadora aproveita e faz-lhe um agradecimento especial: «O meu filho estava todos os dias com o pai e eu tenho de fazer aqui este agradecimento ao Casinhas porque para mim foi a atitude mais generosa que ele teve para comigo que foi deixar que o meu filho, e ele perdeu com isto, eu sei que ele perdeu muito, foi deixar que o meu filho dormisse todos os dias comigo. Ele tomou essa decisão e disse ‘nós vamo-nos separar e eu sei que é melhor para ti e para o Tiago que ele fique todos os dias numa casa contigo eu só gostava de poder estar com ele todos os dias.’ E esse foi o nosso entendimento».

Cristina Ferreira fala do ex-companheiro com muito carinho e confessa: «O Casinhas vai ser amor para toda a vida tenho a certeza profunda disso, eu não vou nunca deixar de o amar (...) Foi um grande amor da minha vida».

Veja aqui os vídeos da entrevista.