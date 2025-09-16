Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Catarina Miranda esteve esta terça-feira, 16 de setembro, no programa Dois às 10, onde foi recebida por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. A finalista do Big Brother Verão, que conquistou o segundo lugar, falou sobre a sua experiência no reality show da TVI e acabou por ouvir uma confissão surpreendente da apresentadora.

Cristina Ferreira não escondeu que, ao longo do jogo, viu em Catarina uma potencial vencedora. «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue», afirmou, num momento que apanhou a jovem de surpresa.

A apresentadora fez questão de frisar que não se tratava de uma crítica à vitória de Jéssica Vieira, que arrecadou o primeiro lugar no programa. Apenas quis demonstrar o impacto que Catarina Miranda teve no programa, enquanto concorrente.

Veja o momento:

Para além disto, Cristina Ferreira deixou também um conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber...»

Veja aqui:

Veja aqui a conversa completa