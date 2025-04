Cristina Ferreira descreve-a como "a mais surpreendente das mulheres". Sabe de quem falamos?

Cristina Ferreira falou com uma admiração de Cláudia Piloto que entrevistou no seu podcast.

A declaração foi feita na sua página de Instagram e somou elogios.

Cristina Ferreira, apresentadora do Big Brother e do Secret Story - Casa dos Segredos, partilhou um novo post nas redes sociais onde faz uma declaração a Cláudia Piloto, a mais recente convidada do seu projeto Mulher de Tomates. A comunicadora sublinhou a autenticidade da convidada, descrevendo-a como «desconcertante, crua» e sem filtros na conversa.

No texto que acompanha a publicação, Cristina Ferreira revela ter ficado surpreendida com Cláudia Piloto, confessando que sabia «muito pouco, quase nada» sobre ela até ver um post no Instagram que a tocou profundamente.

"Foi, para mim, a mais surpreendente das mulheres até agora. Talvez por saber muito pouco dela. Quase nada. Foi um post no seu instagram ( ver no carrossel de fotos) que me chamou a atenção. Dizia que tinha decidido parar. Parar tudo. O trabalho, as redes sociais, saber quem era", escreveu a apresentadora.

Cristina Ferreira acrescentou: "A conversa é sobre isso é muito mais. A Cláudia é desconcertante, crua, não pôs brilhantina na conversa. É isso o MULHER DE TOMATES. Mulheres que nos põem a pensar. A evoluir. Já está disponível ( deixo links nas stories). Depois digam aqui coisas".

O episódio com Cláudia Piloto já está disponível e Cristina Ferreira convidou os seus seguidores a assistirem e a partilharem as suas opiniões.

