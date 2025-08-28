Deita fora as cascas da banana? É um erro e nós explicamos porquê

Ao Minuto

12:48
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira - Big Brother
04:36

12:32
Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows - Big Brother

12:30
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira - Big Brother
04:31

12:29
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda - Big Brother
04:31

12:21
Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show - Big Brother

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

11:48
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda - Big Brother
02:56

11:34
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta - Big Brother
03:00

11:33
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira - Big Brother
03:00

11:28
Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer» - Big Brother
06:18

11:04
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado - Big Brother
01:24

10:32
A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente - Big Brother

10:16
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda - Big Brother
03:03

10:14
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda - Big Brother
03:14

09:59
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar - Big Brother
01:27

09:46
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas - Big Brother
01:14

09:39
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas» - Big Brother
01:11

09:30
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos - Big Brother
01:05

09:29
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões - Big Brother
02:36

09:27
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão» - Big Brother
01:31

09:20
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser» - Big Brother
02:01

09:17
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’ - Big Brother
03:32

08:47
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto - Big Brother
01:09

08:43
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H - Big Brother
01:27

08:39
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa - Big Brother
02:24

Deita fora as cascas da banana? É um erro e nós explicamos porquê

  • Big Brother
  • Há 3h e 25min
Conheça os benefícios da casca da banana e saiba porque não a deve deitar fora.

Claudio Ramos e Cristina Ferreira protagonizaram esta quarta-feira um momento viral e hilariante, no programa 'Dois às 10', da TVI, que tem na verdade um fundamento bastante sério. 

O tema eram os nutrientes da casca do tomate. Claudio Ramos questionou: «Não é na casca que está a vitamina do tomate?». E Cristina Ferreira respondeu: «É é, é como na banana. Tu deitas fora a casca da banana?»

Depois, a apresentadora da TVI brincou com a situação: «Cláudio, tu tens que comer a casca da banana! É sim, vai estudar. Cláudio, o teu mal é não comeres a casca da banana», disse às gargalhadas.

 

Claudio Ramos alinhou na brincadeira e começou a comer a banana com a casca e Cristina interveio: «Ai, credo que isso é amargo! (…) Se o Cláudio amanhã estiver luminoso é tudo a comer bananas com casca», disse no momento que está viral. 

Apesar de ter sido um momento bastante divertido, Cristina Ferreira estava certa ao dizer para não deitar fora as cascas da banana - que são muito ricas em nutrientes - não para comer, mas para outros fins igualmente importantes. 

As cascas podem ser usadas para alimentar plantas como fertilizante natural (enterrando-as no solo ou fazendo um "chá" com as cascas), para acelerar a compostagem, para repelir pragas no jardim, para limpar as folhas das plantas, ou na alimentação de minhocas para a produção de húmus. 

Guarde estas dicas e já sabe, para a próxima não deite fora as cascas da banana! 

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as dicas de Cristina Ferreira para estar em forma aos 47 anos e as receitas mais rápidas e saudáveis da apresentadora. 

 

