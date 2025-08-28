Deita fora as cascas da banana? É um erro e nós explicamos porquê

Claudio Ramos e Cristina Ferreira protagonizaram esta quarta-feira um momento viral e hilariante, no programa 'Dois às 10', da TVI, que tem na verdade um fundamento bastante sério.
O tema eram os nutrientes da casca do tomate. Claudio Ramos questionou: «Não é na casca que está a vitamina do tomate?». E Cristina Ferreira respondeu: «É é, é como na banana. Tu deitas fora a casca da banana?».
Depois, a apresentadora da TVI brincou com a situação: «Cláudio, tu tens que comer a casca da banana! É sim, vai estudar. Cláudio, o teu mal é não comeres a casca da banana», disse às gargalhadas.
Claudio Ramos alinhou na brincadeira e começou a comer a banana com a casca e Cristina interveio: «Ai, credo que isso é amargo! (…) Se o Cláudio amanhã estiver luminoso é tudo a comer bananas com casca», disse no momento que está viral.
Apesar de ter sido um momento bastante divertido, Cristina Ferreira estava certa ao dizer para não deitar fora as cascas da banana - que são muito ricas em nutrientes - não para comer, mas para outros fins igualmente importantes.
As cascas podem ser usadas para alimentar plantas como fertilizante natural (enterrando-as no solo ou fazendo um "chá" com as cascas), para acelerar a compostagem, para repelir pragas no jardim, para limpar as folhas das plantas, ou na alimentação de minhocas para a produção de húmus.
Guarde estas dicas e já sabe, para a próxima não deite fora as cascas da banana!
Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as dicas de Cristina Ferreira para estar em forma aos 47 anos e as receitas mais rápidas e saudáveis da apresentadora.