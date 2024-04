Taróloga faz previsão para futuro de Cláudio Ramos: «Vai ter uma mudança de vida…»

Cláudio Ramos surpreende todos ao posar em Nova Iorque com camisola especial... Veja aqui!

Esta manhã, 2 de abril, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam, no «Dois às 10», três convidados com dons.

Becas Lírio, taróloga e profissional na área da espiritualidade, foi uma das convidadas. Depois de partilhar um pouco do seu dom, Becas leu as mãos dos apresentadores.

«Vejo-lhe aqui a linha do sucesso muito vincada, o que indica que vai ser sempre uma pessoa com mudanças positivas, evolução no sucesso. E vai ter uma mudança de vida mais ou menos agora, a metade da sua vida. Vai ser o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo», começou por dizer sobre Cláudio Ramos.

«A mudança é nas duas áreas- profissional e profissional- a mudança vai ser global e vai ser uma mudança muito boa e merece», acrescentou ainda.

Becas, também meu a mão de Cristina Ferreira e adiantou sobre informações sobre o futuro da apresentadora: «No outro dia, estava na cozinha, estava a ver um programa seu e eu pensei: ‘A Cristina Ferreira vai ter um bebé e não vai demorar muito tempo'. Eu senti isso».

«Você está constantemente a ter provações do divino, a ver se você supera (...) O pior da sua vida já passou. A partir de hoje, vai ter oportunidade de viver equilibrada. Está a mudar completamente o seu foco», acrescentou Becas.