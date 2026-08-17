Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»

Cristina Ferreira não escondeu o choque perante uma ausência de peso no casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. O tema foi comentado no Dois às 10: «Onde está a família de Cristiano Ronaldo? Não está. Eu acho que é a maior surpresa», disse a apresentadora. Cinha Jardim concordou, mas foi mais contundente: «Mas pela negativa».

Cristina Ferreira admitiu que não sabe o que terá acontecido nos bastidores, mas considerou difícil ignorar esta ausência num momento tão importante: «Nós não sabemos o que ele falou, mas nenhum de nós é parvo. Acompanhamos a vida desta família há anos, em todos os momentos eles estão lá. Ninguém me venha dizer que no dia do casamento, no dia mais feliz, se estivesse tudo bem, não havia partilhas da mãe, da irmã», afirmou.

A apresentadora explicou ainda que compreenderia a ausência das irmãs caso Cristiano Ronaldo tivesse optado por uma cerimónia extremamente íntima, apenas com Georgina, a mãe e os filhos. «Se as irmãs não fossem eu dava de barato, ele podia querer só a mãe. E se não estivesse mesmo mais ninguém só eles e os filhos (…) por muito que ela ficasse triste enquanto mãe, tinha de aceitar. Agora, estavam lá outras pessoas», sublinhou.

A ausência da família Aveiro e o silêncio nas redes sociais acabaram, assim, por alimentar a surpresa e a especulação em torno do casamento. Até ao momento, contudo, não foi apresentada qualquer explicação pública para o facto de Dolores Aveiro e as filhas não terem marcado presença na cerimónia.