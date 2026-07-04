Cristina Ferreira expõe situação que envolve Cristiano Ronaldo. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira está a desfrutar de umas férias de sonho em Bali, Indonésia, na companhia do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro. No entanto, a apresentadora está atenta ao Mundial 2026, que decorre nos Estados Unidos, e não perdeu a oportunidade para deixar uma mensagem pública a Cristiano Ronaldo.

Numa das mais recentes partilhas que fez no Instagram, Cristina Ferreira mostrou um habitante de Bali com a camisola da seleção portuguesa vestida, com o nome de CR7.

«Grandes fãs, Cristiano», escreveu a apresentadora, na legenda daquela partilha.