Cristina Ferreira expõe situação que envolve Cristiano Ronaldo. E vai surpreendê-lo
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Cristina Ferreira decidiu partilhar uma situação única que envolve Cristiano Ronaldo. Veja tudo.
Cristina Ferreira está a desfrutar de umas férias de sonho em Bali, Indonésia, na companhia do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro. No entanto, a apresentadora está atenta ao Mundial 2026, que decorre nos Estados Unidos, e não perdeu a oportunidade para deixar uma mensagem pública a Cristiano Ronaldo.
Numa das mais recentes partilhas que fez no Instagram, Cristina Ferreira mostrou um habitante de Bali com a camisola da seleção portuguesa vestida, com o nome de CR7.
«Grandes fãs, Cristiano», escreveu a apresentadora, na legenda daquela partilha.
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