Em direto, Cristina Ferreira reage a resposta de Cristiano Ronaldo. E envolve o casamento: «Se tu quiseres dizer a verdade...»
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Cristiano Ronaldo "prometeu" exclusivo sobre o casamento a Cristina Ferreira. Eis a resposta certeira da apresentadora
Após notícias sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou-te dar exclusivo»
A apresentadora reagiu à "promessa" do craque.
O comentário deixado por Cristiano Ronaldo nas redes sociais da TVI não passou despercebido a Cristina Ferreira. Espantada com a resposta do craque, que prometeu uma entrevista exclusiva à apresentadora, esta não tardou a reagir, ainda em direto, no programa Dois às 10 desta quarta-feira, dia 12 de agosto.
Assim que o comentário foi publicado, a apresentadora reagiu:
«Se tu quiseres dizer a verdade, nós cá estamos de portas abertas para podermos de facto falar a verdade. É o teu casamento. És a pessoa mais conhecida do mundo. Nós andávamos à espera disto há anos e de repente tu casas, diz, pões a fotografia das mãos, estavas lindo, pelo menos pelas mãos já elogiamos, mas depois é assim, demora tudo muito tempo a responder.»
Cristina Ferreira acrescentou ainda o motivo pelo qual falou acerca da família do craque:
«Supostamente não estiveram no casamento, a Kátia anda a dizer coisas, a gente tem de falar», acrescentou.
Nas redes sociais, a apresentadora apelou aos seguidores para reagirem ao comentário de Cristiano Ronaldo:
«O Cristiano tem muita graça, só pode, porque é assim, o mundo inteiro está a falar dele. O mundo inteiro está a falar do casamento dele. E o moço perde um bocadinho de tempo a ver aquilo que a TVI publica, a ver aquilo que nós dizemos no “Dois às 10”, a responder e a dizer que me vai dar o exclusivo. Eu não me vou esquecer. Olhem aqui o comentário a dizer que nós não sabemos nada e é verdade, como também nunca sabem nada da minha vida e, portanto, nós muito menos sabemos da vida do Cristiano, mas eu ia lá publicação dizer: "Fazes bem, Cristiano, a Cristina devia ter esse exclusivo. A Cristina devia de ir, não sei se à festa ou não, mas fazer a cobertura”, como se costuma dizer. Um beijinho à família toda de quem gosto muito e parabéns pelo teu percurso sempre.»