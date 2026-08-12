Em direto, Cristina Ferreira reage a resposta de Cristiano Ronaldo. E envolve o casamento: «Se tu quiseres dizer a verdade...»

O comentário deixado por Cristiano Ronaldo nas redes sociais da TVI não passou despercebido a Cristina Ferreira. Espantada com a resposta do craque, que prometeu uma entrevista exclusiva à apresentadora, esta não tardou a reagir, ainda em direto, no programa Dois às 10 desta quarta-feira, dia 12 de agosto.

Assim que o comentário foi publicado, a apresentadora reagiu:

«Se tu quiseres dizer a verdade, nós cá estamos de portas abertas para podermos de facto falar a verdade. É o teu casamento. És a pessoa mais conhecida do mundo. Nós andávamos à espera disto há anos e de repente tu casas, diz, pões a fotografia das mãos, estavas lindo, pelo menos pelas mãos já elogiamos, mas depois é assim, demora tudo muito tempo a responder.»

Cristina Ferreira acrescentou ainda o motivo pelo qual falou acerca da família do craque:

«Supostamente não estiveram no casamento, a Kátia anda a dizer coisas, a gente tem de falar», acrescentou.

Nas redes sociais, a apresentadora apelou aos seguidores para reagirem ao comentário de Cristiano Ronaldo:

«O Cristiano tem muita graça, só pode, porque é assim, o mundo inteiro está a falar dele. O mundo inteiro está a falar do casamento dele. E o moço perde um bocadinho de tempo a ver aquilo que a TVI publica, a ver aquilo que nós dizemos no “Dois às 10”, a responder e a dizer que me vai dar o exclusivo. Eu não me vou esquecer. Olhem aqui o comentário a dizer que nós não sabemos nada e é verdade, como também nunca sabem nada da minha vida e, portanto, nós muito menos sabemos da vida do Cristiano, mas eu ia lá publicação dizer: "Fazes bem, Cristiano, a Cristina devia ter esse exclusivo. A Cristina devia de ir, não sei se à festa ou não, mas fazer a cobertura”, como se costuma dizer. Um beijinho à família toda de quem gosto muito e parabéns pelo teu percurso sempre.»

