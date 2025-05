Cristina Ferreira emociona em Guimarães e há uma fotografia com João Monteiro que vai derreter o seu coração

Cristina Ferreira emocionou novamente no Cristina Talks, em Guimarães, naquele que foi anunciado como o último evento do género. Além dos momentos de partilha e das palavras inspiradoras que marcaram a manhã, um detalhe não passou despercebido: a cumplicidade com João Monteiro.

Numa fotografia publicada nas stories do Instagram, Cristina surge de mãos dadas com o namorado nos bastidores do evento. Um gesto terno que conquistou os seguidores e reforça a relação discreta, mas cúmplice, que vive com o irmão de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother.

«A única coisa que fizemos foi partilhar. Partilhar histórias, amor e energia», escreveu Cristina numa publicação emotiva sobre o fim desta jornada. O momento com João é apenas mais uma prova disso.

