Não gostou do que viu. Cristina Ferreira reprova palavras usadas por concorrente do Big Brother Verão

Esta manhã, no Dois às 10, Cristina Ferreira reprovou a atitude de concorrente do Big Brother Verão. Trata-se de Daniela Ventura, que esta noite, após o fim da gala, teve uma acesa discussão com Bruno Carvalho. Cristina Ferreira admitiu, em conversa com Cláudio Ramos e os comentadores, que não gostou do que viu. «A Daniela foi muito feia nas palavras que usou. ‘Já nem deves ter dentes’ e coisas assim…», opinou a apresentadora.

Por outro lado, elogiou a postura de Ana Catharina de conseguir ser calma em momentos de tensão. «Estou gostava de estar tão zen como ela está…», atirou.

Poucos minutos após entrar no Big Brother Verão como concorrente, Bruno de Carvalho pegou-se com Daniela Ventura.

«Você quer entrar comigo? Tu não me conheces de lado nenhum. Vem para aqui armado em palhaço do circo», começou por dizer Daniela Ventura.

«Palhaço do circo só se fores tu e a tua família. É melhor teres calma. Não te conheço de lado algum. Vê se te acalmas, Daniela, que eu não te conheço de lado nenhum. Vai chamar palhaço ao teu pai, não me chamas palhaço», respondeu o antigo presidente do Sporting.

«Você é um ordinário. Acha que não vi a sua casa, meu grande ordinário. Nunca vi uma pessoa tão ordinária como tu», disse, de seguida, a concorrente.