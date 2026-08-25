Cristina Ferreira mostra como está e surpreende todos: «Eu com menos um dente»

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança inesperada no rosto. A apresentadora partilhou, através das stories do Instagram, um vídeo gravado depois de ter arrancado um dente: «Eu com menos um dente», escreveu Cristina Ferreira, mostrando o resultado aos seguidores.

A apresentadora explicou ainda que ficou com uma das bochechas inchada após a intervenção e brincou com o seu novo visual. «Pareço um esquilo», afirmou, numa referência ao inchaço.

Veja o vídeo:

Apesar da alteração visível no rosto, Cristina Ferreira garantiu que está bem e que não sente dores.

A publicação acabou por surpreender os seguidores, uma vez que a apresentadora não escondeu os efeitos do procedimento dentário.

Cristina Ferreira encarou a situação com boa disposição e mostrou, mais uma vez, o seu lado descontraído ao partilhar com quem a acompanha um momento do seu dia a dia.