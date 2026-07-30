Cristina Ferreira revela momento tocante fora das câmaras: «Levei um abanão (...) não podemos calar»

Cristina Ferreira voltou a utilizar as redes sociais para abordar um tema que considera importante e que continua a ser pouco discutido: a perimenopausa e a menopausa. A apresentadora partilhou um episódio que viveu e que a marcou profundamente, deixando um apelo para que as mulheres falem mais abertamente sobre esta fase da vida.

Através das stories do Instagram, Cristina Ferreira contou que tudo começou durante uma ida ao salão de beleza. Enquanto fazia as unhas, ouviu o desabafo de uma mulher de 43 anos que descrevia várias alterações físicas e emocionais que tem vindo a sentir.

"Ouvir. É preciso ouvir, é preciso falar. Hoje, enquanto fazia as unhas, uma mulher de 43 anos falava dos calores que sentia, que não estava a conseguir controlar, que não perdia peso de maneira nenhuma, que não tinha vontade para nada", escreveu.

No entanto, foi a continuação desse testemunho que mais a impressionou. "Mas pouco tempo depois veio o: 'não quero ser velha, não estou a suportar a ideia, já me sinto velha'."

A apresentadora explicou ainda que, depois de partilhar esta história, recebeu uma mensagem privada de uma seguidora, cujo conteúdo mostrou num vídeo publicado nas redes sociais.

"Pouco depois de partilhar nas stories chegou esta mensagem que está no vídeo. E levei mais um abanão. Não podemos calar este assunto", afirmou.

Cristina Ferreira reforçou que a perimenopausa e a menopausa representam períodos particularmente exigentes para muitas mulheres, tanto do ponto de vista físico como emocional.

"A perimenopausa e a menopausa são fases muito desafiantes para uma mulher, mexe com tudo, há uma sensação de descontrolo que assusta", escreveu.

Na mesma publicação, deixou ainda antever que está a preparar um novo projeto relacionado com esta temática, através da sua marca "Gira": "Na @eusougiraoficial temos a certeza, depois de muitos estudos, que pode ser o início. Em breve. Livres, mulheres livres."

Com esta partilha, Cristina Ferreira procura contribuir para uma maior sensibilização sobre um tema que afeta milhões de mulheres, incentivando à partilha de experiências e ao combate ao estigma que ainda envolve a perimenopausa e a menopausa.