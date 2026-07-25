Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros

Cristina Ferreira mostrou os hábitos que beneficiam a pele no seu dia-a-dia. A apresentadora lançou, na tarde da passada sexta-feira, dia 24 de julho, as dicas essenciais para manter a pele perfeita, partilhando com os seguidores os pequenos rituais que, garante, fazem toda a diferença.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira não hesitou em revelar que, mais do que produtos sofisticados ou tratamentos caros, são os hábitos simples do quotidiano que realmente moldam o estado da nossa pele. "A pele reflete todos os nossos hábitos", escreveu a apresentadora, antes de enumerar as quatro regras que segue religiosamente.

A primeira dica passa por beber água logo ao acordar, meio litro, ainda em jejum, é o primeiro gesto do dia de Cristina Ferreira.

Segue-se o sono, que a apresentadora não hesita em apontar como um dos fatores mais importantes. "Dormir faz toooda a diferença", sublinhou, com humor, numa das suas mensagens.

A rotina de limpeza e hidratação é outro dos pilares que Cristina Ferreira diz não falhar, nem que seja um único passo. E, por fim, a apresentadora deixa ainda um conselho que vai além da cosmética: tentar viver com menos stress, algo que, garante, também se reflete diretamente na pele.