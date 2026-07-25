Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros

Ao Minuto

12:20
Raquel dá fortes conselhos a Joaquim: «Tens de ter cuidado na forma como...» - Big Brother
11:41

Raquel dá fortes conselhos a Joaquim: «Tens de ter cuidado na forma como...»

11:45
João Ventura desabafa com Vanessa e garante cortar relações: «Se fosse mesmo minha amiga não estava ali a incitar ao ódio» - Big Brother
01:53

João Ventura desabafa com Vanessa e garante cortar relações: «Se fosse mesmo minha amiga não estava ali a incitar ao ódio»

10:08
«Bom dia amor»: Mariana Sá e Miguel trocam cumprimentos apaixonados logo pela manhã - Big Brother
04:13

«Bom dia amor»: Mariana Sá e Miguel trocam cumprimentos apaixonados logo pela manhã

01:57
Boris desabafa sobre Sara, mas Afonso garante: «Se eu não estivesse aqui a ver tudo também ia para o lado dela» - Big Brother
02:57

Boris desabafa sobre Sara, mas Afonso garante: «Se eu não estivesse aqui a ver tudo também ia para o lado dela»

01:26
Mariana Sá fica desconfortável com comentário de Joaquim: «Não temos confiança para tal» - Big Brother
03:27

Mariana Sá fica desconfortável com comentário de Joaquim: «Não temos confiança para tal»

01:11
"Casais" da casa vivem momento romântico encostados ao "Muro do amor" - Big Brother
01:12

"Casais" da casa vivem momento romântico encostados ao "Muro do amor"

01:04
Tenso! Mariana Sá passa-se com Miguel. E este foi o motivo - Big Brother
02:42

Tenso! Mariana Sá passa-se com Miguel. E este foi o motivo

00:51
«Quando a Sara chorou não era vítima, ele já era…»: Tatiana desabafa com Íris e defende Joaquim - Big Brother
04:16

«Quando a Sara chorou não era vítima, ele já era…»: Tatiana desabafa com Íris e defende Joaquim

00:42
«Ele está nervoso. É melhor eu sair»: João Ventura deixa Joaquim em lágrimas e abandona dinâmica - Big Brother
03:46

«Ele está nervoso. É melhor eu sair»: João Ventura deixa Joaquim em lágrimas e abandona dinâmica

00:29
Aconteceu! Miguel e Mariana Sá trocam primeiro "amo-te" - Big Brother
01:06

Aconteceu! Miguel e Mariana Sá trocam primeiro "amo-te"

00:15
Afinal há futuro entre Nuno e Raquel? Concorrentes da Casa da Avó não deixam nada por dizer - Big Brother
03:36

Afinal há futuro entre Nuno e Raquel? Concorrentes da Casa da Avó não deixam nada por dizer

23:29
«Isto é uma passagem»: Raquel dá conselhos a Mariana Sá. E o que acontece a seguir pode surpreendê-lo - Big Brother
02:39

«Isto é uma passagem»: Raquel dá conselhos a Mariana Sá. E o que acontece a seguir pode surpreendê-lo

22:41
Todos os pormenores: Mariana Sá conta o confessionário a Miguel: «Sou a primeira a dar-te na cabeça» - Big Brother
06:18

Todos os pormenores: Mariana Sá conta o confessionário a Miguel: «Sou a primeira a dar-te na cabeça»

22:38
«Eu não deixo nada por dizer»: Estará Tatiana farta? A concorrente arrasa tudo - Big Brother
02:06

«Eu não deixo nada por dizer»: Estará Tatiana farta? A concorrente arrasa tudo

22:37
Após confessionário, Mariana Sá mostra-se irrequieta em relação a Miguel e desabafa com os colegas - Big Brother
02:17

Após confessionário, Mariana Sá mostra-se irrequieta em relação a Miguel e desabafa com os colegas

22:25
Tenso. Mariana Sá fala sobre Miguel: «Gosto mesmo (...) torna-se perigoso» - Big Brother
03:32

Tenso. Mariana Sá fala sobre Miguel: «Gosto mesmo (...) torna-se perigoso»

22:22
Primeira discussão de casal! Mariana Sá e Miguel de costas voltadas: «És estúpido» - Big Brother
02:54

Primeira discussão de casal! Mariana Sá e Miguel de costas voltadas: «És estúpido»

22:18
Uma casa a arder? Maria Botelho Moniz não tem dúvidas: «Ainda vai dar tema de conversa» - Big Brother
01:45

Uma casa a arder? Maria Botelho Moniz não tem dúvidas: «Ainda vai dar tema de conversa»

22:17
«Jogo perigoso (...) completamente chocada»: Mariana Sá arrasa confissão de Joaquim - Big Brother
01:39

«Jogo perigoso (...) completamente chocada»: Mariana Sá arrasa confissão de Joaquim

22:16
O impensável aconteceu! Joaquim revela traço «peculiar» da sua personalidade e os colegas ficam boquiabertos - Big Brother
05:59

O impensável aconteceu! Joaquim revela traço «peculiar» da sua personalidade e os colegas ficam boquiabertos

22:08
«Mentirosa, Falsa, Hipócrita»: Tatiana arrasa sem medos Vanessa - Big Brother
03:44

«Mentirosa, Falsa, Hipócrita»: Tatiana arrasa sem medos Vanessa

22:04
Recompensa ou Castigo? Maria Botelho Moniz faz pedido a Sara: «Nem uma palavra» - Big Brother
05:43

Recompensa ou Castigo? Maria Botelho Moniz faz pedido a Sara: «Nem uma palavra»

21:56
Tenso! Critícas à liderança de Boris levam Tatiana ao desespero - Big Brother
03:11

Tenso! Critícas à liderança de Boris levam Tatiana ao desespero

21:20
«Não há necessidade (...) é um disparate»: Vanessa queixa-se e Ana Luísa apoia-a - Big Brother
04:08

«Não há necessidade (...) é um disparate»: Vanessa queixa-se e Ana Luísa apoia-a

19:51
Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados - Big Brother
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

Acompanhe ao minuto

Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros

  • Big Brother
Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Fique a par das dicas infalíveis de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira mostrou os hábitos que beneficiam a pele no seu dia-a-dia. A apresentadora lançou, na tarde da passada sexta-feira, dia 24 de julho, as dicas essenciais para manter a pele perfeita, partilhando com os seguidores os pequenos rituais que, garante, fazem toda a diferença.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira não hesitou em revelar que, mais do que produtos sofisticados ou tratamentos caros, são os hábitos simples do quotidiano que realmente moldam o estado da nossa pele. "A pele reflete todos os nossos hábitos", escreveu a apresentadora, antes de enumerar as quatro regras que segue religiosamente.

A primeira dica passa por beber água logo ao acordar, meio litro, ainda em jejum, é o primeiro gesto do dia de Cristina Ferreira.

Segue-se o sono, que a apresentadora não hesita em apontar como um dos fatores mais importantes. "Dormir faz toooda a diferença", sublinhou, com humor, numa das suas mensagens.

A rotina de limpeza e hidratação é outro dos pilares que Cristina Ferreira diz não falhar, nem que seja um único passo. E, por fim, a apresentadora deixa ainda um conselho que vai além da cosmética: tentar viver com menos stress, algo que, garante, também se reflete diretamente na pele.

Veja aqui a publicação da apresentadora: 

Temas: Cristina Ferreira Dicas pele

Relacionados

Vestir-se como Cristina Ferreira nunca foi tão fácil: descobrimos de onde é o look total branco que promete esgotar

Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Fora da Casa

Alerta fofura! Pedro Bianchi Prata resumiu este momento com o filho numa frase. E o momento deixa qualquer um derretido

Há 35 min

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Ontem às 21:17

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Ontem às 19:08

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Ontem às 16:37

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Ontem às 16:07

Tem apenas dois anos e já fala espanhol! O filho de Maria Botelho Moniz está a deixar os fãs boquiabertos

Ontem às 15:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Ontem às 19:08

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Ontem às 18:03

«Já lá vão 32 quilos»: Comentador do Big Brother passa por transformação física impressionante

Ontem às 11:52

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Ontem às 16:07
05:59

O impensável aconteceu! Joaquim revela traço «peculiar» da sua personalidade e os colegas ficam boquiabertos

Ontem às 22:16
Ver Mais

Notícias

Alerta fofura! Pedro Bianchi Prata resumiu este momento com o filho numa frase. E o momento deixa qualquer um derretido

Há 35 min

Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros

Há 1h e 27min

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Ontem às 21:17

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Ontem às 19:08

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Ontem às 18:03
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Ontem às 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

Ontem às 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

Ontem às 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

Ontem às 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

Ontem às 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira faz partilha rara... num lugar marcante: "Sou muito feliz aqui"

Há 2h e 7min

Loiro e com o cabelo comprido: António Bravo surge irreconhecível!

Hoje às 08:25

João Moura Caetano e Luíza Abreu assinalam primeiro mês da filha com vídeo emocionante

Ontem às 13:39

Maria Botelho Moniz interrompe concorrente e reage sem rodeios: "Não estão contentes, a porta está aberta"

Ontem às 11:02

Bernardo Sousa surpreende Bruna Gomes com tatuagem de amor

23 jul, 18:14
Ver Mais Outros Sites