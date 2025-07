A Internet parou com a homenagem da viúva de Diogo Jota. E Cristina Ferreira já reagiu

O mundo ficou chocado com a morte repentina e trágica do futebolista Diogo Jota no passado dia 3 de julho, devido a um acidente de viação em Espanha. Agora, quase um mês após a tragédia, Rute Cardoso, a viúva de Diogo Jota quebrou o silêncio.

«1 mês do nosso “nem a morte nos separa". Para sempre, A tua branquinha», escreveu Rute na legenda de uma imagem dos dois de mãos dadas no dia do seu casamento, que tinha acontecido apenas algumas semanas antes do acidente fatal.

A publicação reuniu inúmeros comentários, de entre os quais o de Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI: «Um grande beijinho no coração», escreveu a apresentadora.

Recorde o que aconteceu:

Diogo Jota , avançado do Liverpool e internacional por Portugal, perdeu a vida num violento acidente de viação em Zamora, Espanha, tal como o seu irmão, André Silva, que seguia consigo no automóvel. Os dois tinham 28 e 25 anos, respetivamente.

O acidente ocorreu ao quilómetro 65 da autoestrada A-52, próximo de Palacios de Sanabria. O carro incendiou-se após o embate e as chamas alastraram à vegetação envolvente, tendo sido necessário o apoio do Corpo de Bombeiros de Rionegro del Puente.

A tragédia ganha contornos ainda mais dolorosos por ter acontecido apenas dez dias depois do casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, mãe dos seus três filhos. A morte do atleta mergulhou não só o mundo do futebol, como todo o país, num estado de profunda tristeza.

Reações de choque e tristeza

No programa Dois às 10, da TVI, Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e alguns comentadores reagiram à morte do futebolista. A apresentadora fez questão de abrir a emissão com imagens de Diogo Jota ao lado da família, visivelmente emocionada: «É daquelas coisas que nos deixa a pensar sobre a vida. Hoje estamos aqui bem e amanhã ninguém sabe (…) Como é que alguém se levanta depois disto? Temos mesmo de perceber que é uma passagem muito rápida», declarou a apresentadora, num momento que comoveu os telespectadores.

A morte inesperada de Diogo Jota está a gerar uma onda de homenagens por todo o país — tanto no desporto como entre figuras públicas e anónimos.

Veja também:

As reações de choque à morte do futebolista Diogo Jota num trágico acidente - Big Brother - TVI