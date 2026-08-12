Famosa revela desejo inesperado e envolve Cristina Ferreira: «Queria mesmo muito»

Mafalda Castro foi convidada do podcast What’s Popping, da Mega Hits, e acabou por revelar um desejo que vai muito além de simplesmente conversar com uma figura conhecida. Quando questionada sobre quem gostaria de entrevistar, a apresentadora escolheu Cristina Ferreira.

A resposta surgiu de forma bastante direta: «Cá em Portugal, queria mesmo muito entrevistar a Cristina». Para Mafalda, porém, o interesse não estaria apenas em conseguir uma conversa com uma das personalidades mais mediáticas do país. O verdadeiro desafio seria conseguir chegar a um lado de Cristina que raramente é mostrado.

É precisamente aí que está a particularidade da entrevista que Mafalda gostaria de fazer. A apresentadora explicou que gostaria que Cristina «falasse como nunca costuma falar», procurando uma conversa mais espontânea, diferente do que o público está habituado.

Mafalda reconhece, no entanto, que conseguir esse registo seria uma tarefa exigente. Cristina Ferreira tem uma longa experiência em televisão e está habituada a estar do outro lado das perguntas, pelo que conseguir surpreendê-la ou levá-la para um território menos confortável seria também um teste às capacidades da própria entrevistadora.

E a própria Mafalda admite isso. Sem assumir que teria necessariamente a fórmula para conseguir esse resultado, deixou uma espécie de desafio a si própria: «Não sei se ela ia conseguir fazer isso comigo ou se ia ter a capacidade de fazer isso com ela». Ainda assim, gostava de tentar.

A escolha ganha uma dimensão particularmente curiosa tendo em conta que as duas se cruzaram profissionalmente na TVI. Mafalda esteve associada a vários projetos da estação, sobretudo ligados ao universo dos reality shows, enquanto Cristina Ferreira ocupou diferentes posições de destaque no canal ao longo dos anos.

Agora, com Mafalda a seguir novos caminhos profissionais, a ideia de uma conversa entre as duas ganha contornos diferentes. Já não seria uma entrevista feita no contexto de um programa da estação, mas uma oportunidade para duas profissionais que conhecem bem o universo televisivo se sentarem frente a frente sem a habitual relação de trabalho.

O que Mafalda procura parece ser precisamente isso: uma conversa que ultrapasse o discurso mais preparado e permita conhecer uma Cristina Ferreira menos previsível.