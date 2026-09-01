Pontos nos is! Cristina Ferreira faz esclarecimento: «Gosto pouco de desonestidade»

Cristina Ferreira decidiu quebrar o silêncio depois de surgirem várias notícias a dar conta da falência de uma empresa associada à venda de produtos com o seu nome.

A apresentadora não gostou da forma como a informação foi divulgada e fez questão de esclarecer a situação, sobretudo para evitar que ficasse a ideia de que se trata de uma empresa sua.

«Vou fazer aqui um esclarecimento, porque eu gosto pouco de desonestidade e gosto ainda menos de notícias que manchem de alguma forma a minha credibilidade», começou por dizer.

Cristina explicou que, no passado, manteve uma relação profissional com a empresa, nomeadamente no âmbito dos seus sapatos, mas garante que essa parceria terminou há mais de um ano.

«Eu tinha uma relação profissional com uma empresa para os meus sapatos (...) com quem já não trabalho e não tenho ligação há mais de um ano», afirmou.

A apresentadora foi ainda mais clara ao explicar que não é proprietária da empresa nem tem qualquer responsabilidade pela sua gestão.

«Não tenho qualquer tipo de relação, a empresa não é minha, a gestão não é minha e portanto é isto», reforçou.