Cristina Ferreira mostra as primeiras imagens do novo destino de férias. E é um verdadeiro paraíso

Cristina Ferreira começou o mês de agosto com uns dias de descanso e partilhou com os seguidores alguns momentos da nova escapadinha. Depois de revelar que tinha embarcado para mais um destino de férias, a apresentadora mostrou finalmente as primeiras imagens do local escolhido.

Nas fotografias publicadas nas redes sociais, destacam-se as paisagens de cartão-postal, marcadas pelo mar cristalino, a areia e o ambiente tranquilo, cenário perfeito para uns dias longe da azáfama profissional.

Apesar de estar em modo férias, Cristina Ferreira não abdica de um dos hábitos que faz parte da sua rotina diária. Numa nova publicação, a comunicadora mostrou-se a caminhar e revelou que continua focada na atividade física: "A saúde não tira férias. Já fiz metade dos passos do dia. Logo, chego aos 10000."

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as fotos do novo destino de férias de Cristina Ferreira