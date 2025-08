Este é o lugar sagrado de Cristina Ferreira: “é aqui que ganho energia”

Depois de Palma de Maiorca, Cristina Ferreira está de férias em Portugal e num destino bem especial. A apresentadora da TVI está a cumprir o seu ritual sagrado de todos os verões: Está de férias com a família em Vila Nova de Milfontes.

«Posso ir a mil destinos no mundo, mas ferias de verão sem Vila Nova de Milfontes não são férias», relatou Cristina Ferreira, acrescentando: «O melhor lugar é sempre onde estão os que amas».

Há mais de 30 anos, que Cristina Ferreira vive dias de descanso em família neste destino. E é aqui que recarrega a energia para os próximos meses. No Instagram, a estrela da TVI explicou porque Vila Nova de Milfontes é o lugar mais especial do mundo.

«Há mais de 30 anos que é casa de férias, onde a água fria lava a alma, o rio corre na direção certa e a família se une em amor. Vamos muitos, numa só casa, a dormir em sofás e a desejar o sabor do peixe ali grelhado com salada. Fazemos tudo igual , todos os anos. Revisitamos as mesmas memórias e somos genuinamente felizes. A neblina da manhã torna-se mágica com a idade, as caminhadas pelos caminhos de terra partilha. Nada se compara. Nada. Acho que é aqui que ganho a energia do ano. E onde pouso o coração.»

Tranquilidade e águas cristalinas

O destino das melhores férias da vida da apresentadora tem água cristalina, um areal infinito e fica a apenas duas horas de Lisboa. Falamos de Vila Nova de Milfontes, em Odemira, e particularmente de duas praias de adora: A Praia das Furnas e a Praia do Malhão.

Este refúgio especial na costa alentejana, é conhecido pelas elevadas temperaturas, areais calmos e infinitos e água cristalina. Estas praias ficam perto da pitoresca vila de Vila Nova de Milfontes, local de grande atração turística.

A Praia das Furnas, em Vila Nova de Milfontes, é conhecida pelo areal, mas também porque combina as características únicas de ser praia fluvial e marítima, ao mesmo tempo.

Já a Praia do Malhão é um lugar natural, com extenso areal branco, que se funde com dunas de uma beleza ímpar. Está afastada do centro urbano, logo é um lugar de paz e tranquilidade.

«São as férias da calma, do sossego, da família»

«Vou há quase 30 anos para aqui de férias. E gosto cada vez mais. São as férias da calma, do sossego, da família toda, da comida, do pão alentejano, das voltas de bicicleta, da rede no telheiro, dos vizinhos que vemos de ano a ano, do amor em forma de tempo», fez saber a apresentadora.

«Vamos a todo o lado, mas quando vou a Vila Nova de Mil Fontes é aí que eu sinto que estou de férias... Todos os anos», explicou Cristina Ferreira.

«É um sítio de paz e vou, há 30 anos, para a casa da minha tia. São as férias da família, mesmo os mais novos, os meus primos, que às vezes podiam não querer ir para lá, aquela semana é sagrada», frisou, ainda.

Percorra a galeria e veja as fotos de Cristina Ferreira neste paraíso da costa alentejana.