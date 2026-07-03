Quase ninguém reparou: Este comentário sobre Cristina Ferreira mereceu a reação da apresentadora. E é surpreendente

Cristina Ferreira continua a partilhar vários momentos das suas férias em Bali, na Indonésia, onde tem mostrado paisagens deslumbrantes, experiências gastronómicas e o ambiente tranquilo que tem encontrado em Ubud.

Na publicação em que descreveu o destino como "dos locais mais bonitos onde já estive", uma seguidora deixou um comentário que não passou despercebido: «Mágico, a minha querida mãe dizia assim... 'Quando morreres vais de barriga cheia'. Desfrute».

A apresentadora da TVI fez questão de responder à mensagem, mostrando que se identificou com as palavras da fã. «Isto ninguém tira ❤️», escreveu Cristina Ferreira, numa reação breve, mas carregada de significado, reforçando a importância de viver intensamente as experiências e de aproveitar os momentos especiais que estas férias lhe têm proporcionado.

A interação foi rapidamente destacada pelos seguidores, que continuam a acompanhar a viagem da apresentadora e a deixar dezenas de mensagens de carinho nas suas publicações.