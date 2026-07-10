Sem maquilhagem e em cenário de sonho: Cristina Ferreira deslumbra em férias paradisíacas: «Só amor»

A apresentadora da TVI voltou a recorrer às redes sociais para mostrar um pouco das suas férias em Bali, desta vez através de um reel que rapidamente conquistou os seguidores.

No vídeo, Cristina Ferreira surge completamente ao natural, com o cabelo molhado e sem maquilhagem, enquanto desfruta da tranquilidade e das paisagens paradisíacas do destino.

Ao longo das imagens, a apresentadora deixou uma mensagem simples, mas que reflete o espírito destes dias de descanso: «Cabelo molhado, sem make up, o melhor look das férias.»

Na legenda da publicação, Cristina Ferreira voltou a mostrar-se rendida ao momento que está a viver, escrevendo apenas: «Sem nada. Só amor».

A publicação não tardou a encher-se de reações e elogios dos seguidores, que destacaram a beleza natural da apresentadora e a serenidade transmitida pelas imagens partilhadas durante esta escapadinha em Bali.