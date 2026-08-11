«Espero o ano inteiro por esta altura»: Cristina Ferreira revela lugar da sua infância que não dispensa

Cristina Ferreira recorreu aos stories do Instagram para partilhar uma das suas paixões nesta altura do ano: os figos. A apresentadora mostrou-se junto a uma figueira, onde aproveitou para colher e saborear o fruto diretamente da árvore.

«E chegaram os figos. Espero o ano inteiro por esta altura com um brilho no olhar. Porque me leva à infância», começou por escrever Cristina Ferreira.

A apresentadora recordou ainda os momentos passados na infância: «Passei tardes inteiras a brincar nas figueiras. É o meu fruto favorito. Ou talvez seja só a minha melhor memória».

Cristina Ferreira destacou também a diferença entre os figos acabados de apanhar e os que se encontram à venda. «Não consigo comprar figos na mercearia. Nenhum tem o sabor de o arrancar da árvore e comer», afirmou.